Esto fue lo mejor y lo peor de Colombia en el Suramericano Sub 20

La Selección Colombia Sub 20 fue un equipo cambiante, no tuvo un buen inicio de Sudamericano y falló en exceso en la definición, sin embargo, con un buen trabajo defensivo, tres victorias en todo el certamen y la solidez en el arco aportada por Mier, le bastó para volver a un Mundial luego de 8 años en los que no logró clasificarse.

Lo mejor

La defensa colombiana, incluido el arquero Kevin Mier, fue la clave de la clasificación al Mundial. El equipo dirigido por Arturo Reyes recibió tres goles en nueve partidos, mostrando solidez en el juego aéreo y seguridad cuando los rivales intentaban llegar al arco.



El cuarteto posterior, compuesto por Cuesta, Palacios, Reyes y Vera, en la gran mayoría de partidos, también fue importante en el ataque, siendo Andrés Reyes el autor de uno de los cuatro goles que convirtió en total la Selección.



En cuanto a Kevin Mier, el arquero que hace parte de Atlético Nacional, se mostró seguro y fue clave para sumar puntos y vallas en cero que, al final, le permitieron al elenco dirigido por Arturo Reyes conseguir el cupo al Mundial de Polonia, donde será fundamental mantener la solidez defensiva.



Lo peor

El ataque colombiano nunca logró generar peligro real en las áreas rivales. Ninguno de los cuatro goles conseguidos por la Selección fue anotado por uno de los delanteros que componían el plantel de convocados para el Suramericano y mientras atrás se hacía un gran trabajo para defender el cero, arriba poco o nada se reflejó el dominio que Colombia tuvo en algunos partidos.



Los delanteros que más minutos sumaron fueron Correa y Sandoval, pero ninguno de ellos pudo aprovechar las oportunidades generadas para festejar un gol, siendo este un problema que es de vital importancia arreglar teniendo en cuenta que si se quiere avanzar en el Mundial se necesita ser efectivo al momento de atacar.



Colombia tuvo generación de fútbol en el mediocampo, sin embargo, la falta de definición, que en muchos momentos se dio por errores infantiles, obligó al equipo a depender de otros partidos para lograr el cupo a Polonia, siendo esta la falencia que más preocupa pensando en lo que viene para este equipo y para el futuro.