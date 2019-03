'Skillzy' es la nueva mascota para la Eurocopa 2020

'Skillzy', un personaje inspirado en el 'freestyle' y el fútbol callejero, es la mascota oficial de la Eurocopa 2020 de fútbol, que se jugará en doce ciudades, y fue presentada este domingo en Amsterdam antes del partido clasificatorio entre Holanda y Alemania.

Skillzy fue presentado ante 55.000 espectadores por dos de las mejores 'freestylers' del mundo, la británica Liv Cooke y el noruego Tobias Becs. "Llevar la belleza del estilo libre, el fútbol callejero y el 'panna' a los aficionados al fútbol de toda Europa es una oportunidad realmente especial", afirmó Liv Cooke, ex campeona mundial y embajadora de Together #WePlayStrong.



"Ya sea jugando en el parque o en el escenario mundial, ya sea en el fútbol o en el 'freestyling', se trata de expresarse con el balón en los pies", agregó. Ciudadanos de los 12 países anfitriones de la Eurocopa 2020 están invitadas a seguir los consejos de Liv y mostrar de lo que son capaces.

Cooke los invitó a 'subir un vídeo de las habilidades que mejor representan a su ciudad anfitriona y optar a tener un papel durante la fase final".



Cooke y Becs preseleccionarán las candidaturas para una votación pública en la que se elegirá dos personas (un hombre y una mujer) de cada una de las ciudades anfitrionas: Amsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Londres, Múnich, Roma y San Petersburgo.

"La Eurocopa 2020 será uno de los mayores acontecimientos deportivos de la historia, y la participación de la cultura del estilo libre no hará sino realzarla como un espectáculo y garantizar que haya algo para todos", afirmó Becs, excampeón europeo.



Los 24 ganadores se convertirán en 'freestylers' locales del torneo y tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades durante el mismo.