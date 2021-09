'Colombia nos hizo ver mal': Lasarte tras dura derrota en Barranquilla

El seleccionador de Chile, Martín Lasarte, aseguró que Colombia "hizo ver mal" a su equipo en el partido que los cafeteros ganaron por 3-1 en Barranquilla por la décima jornada de las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.

"Colombia nos hizo ver mal", expresó el estratega tras el partido, del que dijo que "el primer tiempo fue muy malo y uno debe aprender a entender de que el juego es lo que uno tiene".



"Rescato lo mejor que tuvimos, que fue el segundo tiempo en el que nuestra gran dificultad siguió siendo (la falta de) el gol”, expresó el estratega al recordar que en los anteriores juegos ante Brasil y Ecuador tuvieron muchas oportunidades de anotar que no concretaron.



Para el director técnico uruguayo, durante el trámite del partido Colombia superó a Chile en los duelos individuales, en lo físico y en el juego de conjunto, especialmente durante el transcurso del primer tiempo, que terminó con ventaja para los locales con dos anotaciones de Miguel Ángel Borja.



Indicó que para la etapa complementaria se hicieron los cambios y el equipo tuvo un mejor desempeño, pero que no alcanzó para sacar un resultado positivo en el estadio Metropolitano.



Sobre las oportunidades que tiene Chile de clasificar al Mundial de Catar, porque hoy es octavo con siete puntos a seis del quinto que es Colombia, el director técnico respondió que "desde el punto de vista de los puntos está claro que estamos lejos" y dijo que deben "tratar de perseguir, de momento, la posibilidad del quinto lugar".



"Si en la fecha que viene logramos sumar no uno sino siete puntos de los nueve, nuestras posibilidades serán otras", afirmó al precisar que "puede ser complicado, pero no es fácil para ninguna selección jugar tres partidos seguidos de visitante", recordando que su próximo encuentro será ante Perú en Lima.



Agregó que "está claro que la triple fecha para nosotros es la que viene", pues en esta, además de caer con Colombia, perdió 0-1 con

Brasil e igualó 0-0 con Ecuador en Quito.