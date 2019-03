Las duras acusaciones de Lavolpe a Scaloni: 'es traidor y mala leche'

Siempre punzante y polémico, Ricardo Lavolpe esta vez atacó a Lionel Scaloni, actual entrenador de la Selección Argentina y quien tras el despido de Jorge Sampaoli quedó al frente de la Albiceleste. El ‘bigotón’ quien actualmente dirige a Toluca, consideró que lo hecho por Scaloni es “una traición y una falta de códigos”.

“En el fútbol hay códigos. Si me echan a mí y se queda mi ayudante, voy y le digo algunas frases: lo más simple que le diría es que es un ‘mala leche’ por quedarse. Los cuerpos técnicos son de hombres de confianza, amigos y personas que saben lo que te pueden informar. Por eso se llama cuerpo técnico, porque es un grupo, no es una sola persona. Para los códigos del fútbol, lo que hizo Scaloni es una traición”, disparó en diálogo con DirecTv Sports.



Pero no se quedó ahí: “Si lo llevas contigo es porque es un hombre de confianza, es tu amigo y saben trabajar juntos, ¿cómo se va a quedar? Es inadmisible y una traición. ¡Toda la vida fue así!”, sentenció.



¿Qué responderá Scaloni tras esto?