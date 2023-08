Caso Rubiales: Jorge Vilda tuvo sorpresiva postura y lanza crítica

En España arde la polémica de Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso en la premiación del Mundial femenino y luego de varias semanas de discusiones entre ambas partes, finalmente la FIFA medió y suspendió al dirigente por ese comportamiento.

Luego de darse a conocer la suspensión preventiva, muchos aplaudieron ello, pero la pelea no cesa y las jugadoras siguen protestando, mientras que integrantes de la Selección femenina de España siguen dimitiendo tras el escándalo.



El último que faltaba por pronunciarse era el actual técnico de España y director deportivo de selecciones femeninas, Jorge Vilda, quien decidió dar su punto de vista y en un comunicado mencionó que rechaza lo que hizo Luis Rubiales con Jenni Hermoso, pero que no renunciará a ningún cargo, logrando seguir al frente de la difícil situación de la institución.



“Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido. No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada”, dice el comunicado de Jorge Vilda.



Además, el seleccionador agregó: Mi labor como Seleccionador Nacional Femenino y Director Deportivo de las Selecciones Femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad. Reitero mi compromiso inquebrantable con la promoción de un deporte que sea un modelo de igualdad y respeto en nuestra sociedad".



Por ahora, no se sabe con exactitud cuál será el futuro de Luis Rubiales, pero se espera que luego de la suspensión preventiva, se tomen medidas más drásticas con respecto a este tema que ha generado rechazo en todas partes del mundo.