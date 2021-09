El mensaje de Di María a Richarlison tras las bromas en redes sociales

Ángel Di María, autor del gol que le dio la Copa América 2021 a Argentina frente a Brasil, habló con ESPN F90 sobre el título conseguido con la Albiceleste y el cruce con Richarlison en las redes sociales, el cual, hoy por hoy, sigue vigente.

El 'fideo' fue claro al decir que era un 'jueguito' del momento nada más, pero que el delantero brasileño es el que sigue con las publicaciones tras los Juegos Olímpicos y las Eliminatorias. Le envió un mensaje.



"Está re cargoso, ya se pasó, a cada rato sube una historia con algo. Ya está, ya pasó. Ya terminó el jueguito, era un ratito y no más. No sé que está buscando. Ya no le contestamos más, ya sigue solo", dijo.



Con la declaración, Di María le puso punto final a la polémica con el jugador de Everton, luego de varias semanas de roces tras la final de la Copa América.