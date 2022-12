Capello representa a muchos: '¿Dibu Martínez? Un tonto, un estúpido'

La autoridad de un exitoso futbolista y entrenador de talla mundial no se discute a la hora del análisis de lo que acaba de dejar el Mundial de Catar 2022. Lo ganó todo y ahora, en una faceta de analista para medios italianos, es una referencia y una opinión muy respetada.

Por eso Fabio Capello ha generado tanto revuelo con su último balance de la Copa Mundo, que dejó a Argentina como campeón, el sueño dorado de Lionel Messi.



El ex DT de Milan, Real Madrid, Juventus, Roma y las selecciones de Inglaterra y Rusia opinó de lo divino y lo humano tras esa Copa Mundo, que valoró por lo que significó para el mejor futbolista del planeta pero que dejó más de una polémica por las celebraciones y las actitudes de algunos argentinos con sus rivales franceses en una final que ya es un recuerdo memorable en la historia del fútbol (3-3, 4-2 en penaltis).



Capello se centró en la figura de Emilano 'Dibu' Martínez, a quien muchos no le perdonan su gesto vulgar al momento de recibir el premio al mejor arquero del campeonato ni las burlas que sucedieron luego en el vestuario a Mbappé.



Para el veterano italiano el diagnóstico es más bien sencillo: “Un tonto, un estúpido”, dijo en charla con el 'Corriere della Sera', en concordancia con las quejas de los jugadores y exfutbolistas franceses, que criticaron con dureza al polémico portero.



Pero no fue el único al que criticó, pues también tuvo palabras para la gran figura de Portugal, que quedó en deuda: "Cristiano Ronaldo se ha buscado este final de carrera por ser un presuntuoso. Y para lo que ha hecho en su carrera no le honra. No se cuestiona al jugador sino el momento, era engreído, iba por ahí ofreciéndose sin encontrar a nadie que le creyera. Se ha vuelto un poco pesado para un equipo, una carga”, comentó.

​

​Capello se ilusionó con un DT como Ancelotti para Brasil pero cree que no habrá opción para un extranjero y explicó, en su rol de DT, lo que hizo Deschamps con Benzema: "hice lo mismo con Savicevic antes de la Intercontinental de 1993. En la mañana del partido me dijeron que podía jugar, después de haberlo preparado todo con Raducioiu y, por respeto, no lo dejé jugar. Sentí que lo hice por el bien del equipo”, dijo. ¿Con Savicevic y Benzema, Milan y Francia habrían sido campeones? "Tal vez sí", respondió con claridad.