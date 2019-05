'Ya tengo 32 años, no sé si llegaré al próximo Mundial': Lionel Messi

Se acerca el inicio de la Copa América y Lionel Messi dio una gran entrevista al canal de televisión "Fox Sports", en la que habla sobre la selección Argentina, el Barcelona y su futuro en el fútbol.

"Las derrotas siempre duelen, con el tiempo asimilé las cosas de otra manera, cuando nació mi primer hijo entendí que las prioridades eran otras, no el resultado de un partido. Obviamente duele muchísimo pero ahora llego a mi casa veo a mis hijos y a mi esposa y se me pasa un poco. Antes me encerraba y asumía las derrotas solo, ahora con mis hijos me han hecho ver las cosas diferente", aseguró luego de ser preguntado sobre el sentimiento de las derrotas.



Sobre la selección Argentina y su deseo de ganar un título, el '10' aseguró que es lo que desea para finalizar su carrera: "quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la selección Argentina y si no haberlo intentando de todas las formas. No dejaré pasar las oportunidades por los malos comentarios y por la gente que no quiere que yo esté".



Su relación con los jóvenes jugadores de Argentina es muy buena y asegura que su selección tiene ganas de salir campeón: "al Mundial llegamos complicados por todo lo que pasó en la clasificación. Ahora estamos en un proceso diferente, hay chicos nuevos y hay procesos de recambio luego de una camada importante. Llegamos a final del Mundial, Copa América y así la gente no lo reconozca son logros importantes. El grupo nuevo está unido, con muy buenas condiciones, con ganas de estar en la selección y sobre todo muchas ganas".



"Hoy estoy espectacular pero no sé cómo voy a seguir. Ojalá no tenga ninguna lesión grave", aseguró Leo Messi.

En el recuerdo de la final del Mundial de Brasil, Messi aseguró que su selección tuvo muchos cambios que los complicaron: "hicimos el partido que esperábamos, en ese Mundial tuvimos varios lesionados y eso nos cambió la táctica y el sistema de juego. Los cambios nos afectaron y no pudimos estar de la manera en la que quisimos. Contra Alemania tuvimos como ganar, ese partido cambió todo y nos faltó un poco de suerte para ganar".



El hijo mayor de Lionel Messi lo apoya para que vaya a la selección Argentina: "a mi hijo mayor le encanta que venga a la selección, en los amistosos que no estuve me preguntó ¿por qué no estás con ellos?. Mis hijos disfrutan cuando vengo a la selección y siempre van a querer que yo este con Argentina".



Al final de la entrevista, puso en suspenso a sus fanáticos, el argentino ya piensa en el momento de su retiro y tampoco sabe si llegará en plenitud de condiciones al Mundial de Catar: "no se si llego al Mundial, hoy me encuentro muy bien pero ya tengo 32 años y el tiempo pasa. Para Catar falta tiempo, no se cómo voy a llegar y pueden pasar muchas cosas en este tiempo. En lo físico tengo que llegar bien. Espero estirar mi carrera lo máximo posible, no se que voy a hacer luego. Amo el fútbol, disfruto haciéndolo. Tengo una rutina y eso me ha puesto a pensar en que va a pasar luego".



Lionel Messi está concentrado con su selección y se dispone a empezar el camino de la Copa América. Por lo pronto, Colombia será el primer rival y le esperan duros compromisos en el torneo internacional.