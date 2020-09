¡Noche soñada de Cristiano! Dos golazos, récord y victoria de Portugal

En la segunda jornada de la Uefa Nations League, Portugal venció en condición de visitante a Suecia con una estelar actuación de su goleador y capitán: Cristiano Ronaldo.



El astro anotó dos golazos y se convirtió en el máximo goleador europeo a nivel selecciones. Recordemos que el récord mundial lo tiene el iraní Ali Daei con 109 dianas.

Los primeros 45 minutos iniciaron con algunas aproximaciones de Portugal a partir de la unión entre Cristiano, Bernardo Silva y Bruno Fernandes en el eje. Por su parte, Suecia apeló al contragolpe con el joven Isak como referente en ataque.



La primera gran opción llegó a los 20 minutos, cuando Bernardo Silva hizo efectivo un saque de esquina en corto, volvió a recibir y mandó un centro pasado que Pepe no alcanzó a conectar.

Cinco minutos después, Bruno Fernandes mandó un centro preciso a Cristiano que definió de volea, pero el portero Olsen salvó a reflejo puro. Justamente en esa acción, Bernardo Silva quedó resentido y tuvo que pedir el cambio.



Suecia aprovechó el reacomodamiento portugués y empezó a acercarse con peligro al arco de Anthony Lópes. Justamente en esa embestida sueca jugó un papel importante el extremo Kulusevski.

A pesar de ello, la siguiente gran opción fue para Portugal. Cancelo envió un pase largo a Cristiano que ganó en velocidad a su marcador y entrando al área soltó un derechazo potente, pero nuevamente Olsen le dijo no. El gol del récord no quería llegar.



A los 43 ocurrió un gran giro en el partido. Svensson cometió una fuerte infracción sobre Joao Moutinho, el referí le sacó la segunda amarilla y los locales quedaron con diez. Del tiro libre se encargó CR7 y como en sus mejores épocas en el Manchester United dejó sin opción al portero rival. El centenar de goles era un hecho.

Para la segunda parte, Portugal hizo valer su superioridad numérica e impuso condiciones. A los 60’ Guerreiro desbordó por izquierda y envió un centro llovido que alcanzó a puntear Bruno Fernandes, pero el balón se fue apenas arriba.



El tiempo fue corriendo, la intensidad bajó y Suecia se acercaba cada vez más al arco portugués, hasta que Cristiano apareció nuevamente a los 72 minutos. Recibió un balón frontal al área, se perfiló y soltó un tiro colocado que entró por el ángulo superior izquierdo del arco rival. 101 goles con Portugal y contando.



Después de buscar el triplete en un par de ocasiones, Cristiano terminó saliendo a los 81 minutos y en su lugar ingresó Diego Jota. Así pues, el récord del jugador de la Juventus quedó en 101 goles con la Selección y quedó a tan solo ocho de igualar el récord mundial.