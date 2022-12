Chile vuelve a hacer memoria con Rueda: ¿Olvidarlo o buen recuerdo?

Reinaldo Rueda no fue lo que se esperaba en la Selección Colombia. El vallecaucano salió de Chile para cumplir un nuevo ciclo en el combinado nacional de su país, pero no logró el objetivo de meterse al selecto grupo de 32 selecciones participantes en el Mundial de Qatar. Ni con Chile, ni con los colombianos pudo hacerlo.

Cuando Reinaldo Rueda salió del combinado nacional de la selección de Chile, Arturo Vidal respaldó al director técnico colombiano demostrándole su agradecimiento y su cariño al estratega. Pero, a partir de ese momento, y tras la eliminación colombiana, Reinaldo se ganó críticas que también trascendieron en territorio austral. Martín Lasarte, quien tomó las riendas y Rueda quedaron en evidencia como los dos entrenadores que no pudieron clasificar a los chilenos.



Cristian Venegas Traverso, escritor de Chile lanzó su libro, “Los Caminos a Qatar 22. Historias Sudamericanas”, en donde habla sobre el paso de Reinaldo Rueda, su salida y de distintos puntos que marcaron la eliminación austral. La motivación de acuerdo con Venegas fue, “el año pasado yo había publicado el Anecdotario de las Clasificatorias Sudamericanas, que es un compilado desde el Mundial de 1930 hasta la Copa del Mundo de Rusia 2018, por eso tenía en mente escribir un libro más enfocado al proceso clasificatorio de Qatar. Era interesante mirarlo por todo lo que ocurrió, como, por ejemplo, la pandemia, lo que provocó resultados extravagantes, como la impresionante campaña de Brasil o la de Argentina, que desde el año 2002 no tenía un rendimiento tan espectacular como el que tuvo. Sin duda un mundial extraño, porque había que jugarlo en noviembre, en nuestro verano y no en invierno como era lo habitual. Más bien, tiene que ver con eso”.



Sobre Reinaldo Rueda y el primer momento que tomó las riendas el caleño, mencionó que fue difícil la adaptación por lo que se estaba viviendo. “El impacto fue menor y no explica la eliminación de Chile al Mundial de Qatar, pero sí le trajo muchos problemas al proceso de Reinaldo Rueda, quien llegó a un camarín roto, donde se hacen evidentes estos liderazgos cuando choca entre sí. Además, hay que considerar que Chile solo estuvo un par de fechas dentro de los clasificados, por lo que siempre estuvo fuera de la Copa del Mundo. No hay recambio, este es el problema, aunque claro si afectó, pero es importante tener en consideración que para quienes no somos futbolistas, no tenemos tan claro lo que son los códigos del camarín. Es un espacio muy “sagrado” y cerrado, por eso se vio muy mal que Claudio Bravo contara situaciones a su esposa, porque como te digo, el camarín es un lugar muy cerrado. La verdad, no creo que haya afectado a nivel futbolístico, pero sí lo hizo la primera parte del proceso comandado por Reinaldo Rueda”.



Por último, le preguntaron si a Reinaldo Rueda le faltó acercarse más a los jugadores y resaltó que siempre hubo cariño para el estratega por parte de sus dirigidos, “no hay jugador chileno que hable mal de Rueda. En Barranquilla cuando Colombia le pasa por encima a Chile, todo el plantel fue a saludarlo. Rueda tuvo muy mala suerte. El estadillo, el problema Vidal y Bravo, también la pandemia. Casi un año sin jugar, no poder contar con algunos jugadores por la pandemia”, mencionó sobre el estratega vallecaucano.