¿Peor la cura que el mal? Polémico torneo sub 21 ¡en plena pandemia!

La teoría es de lo más admirable: una competencia para los juveniles, para darles competencia en estos días en los que todo ha tenido que suspenderse, una alternativa económica para hallar talentos en Suramérica, antes que escapen hacia Europa sin apenas dejar algo en las arcas de los clubes... El sueño dorado del empresario.

Conmebol ha presentado en las últimas horas un torneo amistoso de selecciones, que promete más de un dolor de cabeza en medio de las dificultades de desplazamiento, ingresos y salidas de los países, aplicación de estrictos protocolos y otras complicaciones logísticas derivadas del coronavirus covid-19.



¿Para qué se hace?



"El objetivo es aumentar el número de partidos internacionales de la categoría Sub 21 de las diferentes selecciones, para impulsar la competitividad del talento juvenil del continente", dijo Conmebol.



¿Cuándo se jugará?



El torneo, que ha sido denominado 'Evolución Sub 21', se cumplirá paralelamente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, utilizando el mismo calendario que está previsto para las selecciones de mayores.



¿En dónde jugarán y cómo llegarán?



Conmebol explicó que cada delegación estará compuesta por un mínimo de 16 jugadores y viajarán en el mismo vuelo que su selección mayor. Los partidos se disputarán como preliminar o, en su defecto, una jornada antes de cada partido de las Eliminatorias Sudamericanas.



¿Y quién paga eso en plena crisis económica por la pandemia?



Conmebol aportará a cada Asociación 30.000 dólares americanos para solventar todos los gastos de traslado y logística de los juveniles a los países donde disputarán los encuentros.



La iniciativa deja más de una complicación para las federaciones nacionales, que se han cansado de decir que tienen sus arcas vacías y que no hay cómo responder por los gastos, e inclusive para los clubes, que se quejan de lo mismo pues la pandemia no solo redujo los ingresos sino que recargó de partidos los calendarios, ya de por sí complejos, con lo cual se ha visto perjudicada la calidad del espectáculo para la TV, gran generadora de ingresos por estos días: para la muestra, la pobre final de Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras.



Como si faltaran dificultades logísticas, ahora hay que meter en el mismo avión al equipo principal y a 16 muchachos, más el cuerpo técnico, lo que, entre otras cosas, aumentará los riesgos para los estelares de las selecciones que vienen de Europa y que han llegado ya con casos positivos a sus clubes. ¿Acaso no se trataba de encontrar soluciones antes que generar más problemas?