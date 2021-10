Alfaro destacó a sus futbolistas: ‘se cumplió lo planteado’

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, aseguró este jueves que el partido que su equipo igualó 0-0 con Colombia en Barranquilla fue "una batalla muy dura, muy áspera" que define lo que son las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.



"Tuvo las controversias de las sanciones de VAR; de un penal que después era offside; de una jugada que termina anulándose por mano, más allá de que el lateral en la previa era para nosotros (...) Fue una batalla muy dura, muy áspera, muy del tipo de Eliminatoria", expresó el técnico argentino tras el partido.

El choque y el juego fuerte marcaron el ritmo del partido, en el que el árbitro peruano tuvo que apelar al VAR para anular la anotación tardía de los cafeteros por una mano del defensor Yerry Mina, además de un penalti que ya había pitado para La Tri en el segundo tiempo por un fuera de lugar en la jugada previa.



Por otra parte, Alfaro felicitó a sus dirigidos por el partido en Barranquilla, en el que tuvieron la oportunidad de llevarse los tres puntos pero se encontraron con una buena actuación del portero colombiano David Ospina.



"Muy buena la actitud de los jugadores. Jugaron este partido como había que jugarlo (...) La verdad que quiero felicitar a los jugadores, que son los artífices verdaderos de esta batalla que define prácticamente lo que es una Eliminatoria, muy disputada, muy hablada, muy jugada", expresó.



Destacó además que sus jugadores "entienden, están comprometidos y están convencidos de lo que están haciendo" bajo su liderazgo, lo que, considera, los lleva por "el camino" de lo que busca como equipo.



"Fundamentalmente se cumplieron las cosas que queríamos hacer: presionarlos en la zona media, tratar de controlar en la mitad de la cancha, atacarlos a espaldas de Juanfer Quintero, no apresurarse a terminar las jugadas y soltar de manera vertical a Moisés Caicedo porque ahí en esa zona, donde ellos no tenían el retroceso de los externos, podíamos llegar a generar ese tipo de situaciones", explicó.



Finalmente dijo que lo que les faltó fue "precisión en los metros finales porque" tuvieron "las chances en el primer tiempo, fundamentalmente".



"En el segundo tiempo nos costó más, creo que el nivel de recambio en jerarquía y calidad que tiene Colombia es superior a la cantidad que puede llegar a tener Ecuador y en un partido que demandó mucho desgaste físico (...) nos faltó esa intensidad para poder sostenerlo, si bien no nos sentimos sometidos por Colombia en ningún momento ni dominados", aseguró.



EFE