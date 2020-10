Hora y canales de los partidos de la segunda fecha de Eliminatorias

Este martes 13 de octubre se jugarán los cinco partidos de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Qatar 2022.

Luego de una buena primera jornada, las selecciones se trasladaron de ciudad y deberán continuar esta competencia en el segundo partido del mes.

Eliminatorias

Segunda fecha de Eliminatorias.

Estos son los cinco partidos que se jugarán y dónde se verán estos encuentros. (vea acá la tabla de posiciones)

Bolivia vs. Argentina

​

Argentina: 17:00 horas con TV Pública y TyC Sports

Chile: 17:00 horas por CDF HD, CDF Basico y Chilevision.

Uruguay: 17:00 horas con TV a confirmar

Brasil: 17:00 horas con TV a confirmar

Paraguay: 17:00 horas con TV a confirmar

Venezuela: 16:00 horas con TV a confirmar

Bolivia: 16:00 horas por COTAS Televisión

Colombia: 15:00 horas Caracol Play (online)

Perú: 15:00 horas con Movistar Deportes

Ecuador: 15:00 horas con TV a confirmar

México: 15:00 horas por Sky HD, FITE

Estados Unidos: 13:00 PT/ 16:00 ET por FITE, Fanatiz USA

España: 22:00 horas sin TV

Ecuador vs Uruguay



Argentina: 18:00 horas por TyC Sports 2.

Chile: 18:00 horas por CDF premium.

Uruguay: 18:00 horas por VTV

Brasil: 18:00 horas por El Plus

Paraguay: 18:00 horas con TV a confirmar

Venezuela: 17:00 horas con TV a confirmar

Bolivia: 17:00 horas por COTAS Televisión

Colombia: 16:00 horas Caracol TV

Perú: 16:00 horas por GOLPERU

Ecuador: 16:00 horas por El Canal del Fútbol y ECDF Youtube

México: 16:00 horas por Sky Sports

Estados Unidos: 14:00 PT/ 17:00 ET por FITE, Fanatiz USA

España: 23:00 horas sin TV

Venezuela vs Paraguay



Argentina: 19:00 horas por TyC Sports.

Chile: 19:00 horas por CDF HD y Estadio CDF.

Uruguay: 19:00 horas por VTV+

Brasil: 19:00 horas con TV a confirmar

Paraguay: 19:00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 18:00 horas por TLT, Meridiano TV y TVES

Bolivia: 18:00 horas por Tigo Sports.

Colombia: 17:00 horas Caracol Play

Perú: 17:00 horas por Movistar Deportes.

Ecuador: 17:00 horas por TV a confirmar.

México: 17:00 horas con TV a confirmar

Estados Unidos: 15:00 PT/ 18:00 ET por FITE, Fanatiz USA

España: 00:00 horas (miércoles) sin TV

Perú vs. Brasil



Argentina: 21:00 horas por TyC Sports.

Chile: 21:00 horas por CDF HD y Estadio CDF.

Uruguay: 21:00 horas por VTV

Brasil: 21:00 horas por El Plus

Paraguay: 21:00 horas por Tigo Sports

Venezuela: 20:00 horas con TV a confirmar

Bolivia: 20:00 horas por COTAS Televisión.

Colombia: 19:00 horas por Caracol Play

Perú: 19:00 horas por Latina TV y Movistar Deportes.

Ecuador: 19:00 horas por TV a confirmar.

México: 19:00 horas por Sky Sports.

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET por FITE, Fanatiz USA

España: 02:00 horas (miércoles) sin TV.