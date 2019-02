Batistuta y su honestidad: 'No fui al Madrid porque me iba a aburrir'

Gabriel Batistuta habla con la tranquilidad de haber hecho la carrera que quiso y con la certeza de estar en un momento de su vida en el que puede darse el lujo de la honestidad.

El ídolo de la Selección Argentina habló en el America Business Forum de las razones por las cuales no apuntó a clubes grandes, como el Real Madrid.



"Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia", dijo.



"Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro, iba a hacer más de 200 goles pero me iba a aburrir. Lo mismo me hubiera pasado en el Milan. Por eso me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo", añadió.



"Perdí 10 años de mi vida, pero no los perdí sino que los gané en el sentido humano. No gané un título con la Fiorentina pero estando ahí les quería ganar a todos los más grandes, disfrutaba cuando los otros tenían ventaja", confesó el argentino.