Otra estrella se baja del Mundial Sub-20: duro golpe para Argentina

El Manchester United no liberará a Alejandro Garnacho para que dispute el Mundial Sub-20 con Argentina que será entre el 20 de mayo y el 11 de junio.



Garnacho, que lleva desde marzo fuera de los terrenos de juego por una lesión de tobillo, confiaba en que el United le permitiera incorporarse a la convocatoria de Javier Mascherano, pero Erik Ten Hag, técnico de los 'Diablos Rojos', anunció que no le dejarán.



"No, no irá", aseveró Ten Hag este viernes en rueda de prensa, antes de confirmar que el argentino va a poder volver a los entrenamientos con el equipo.

"Va a volver a los entrenamientos, de forma parcial, y después ya veremos cómo puede volver con normalidad y jugar partidos", explicó el técnico holandés.



Garnacho, que llegó a disputar partidos con la sub18 de España, pasó a jugar con las categorías inferiores de Argentina y dejó claro su elección cuando, tras ganar la Copa de la Liga contra el Newcastle United, celebró el título con la bandera albiceleste.



El argentino, además, estuvo cerca de entrar en la lista de Scaloni para disputar el Mundial de Catar 2022 y sí fue convocado para los dos últimos amistosos de la albiceleste, contra Panamá y Curaçao, pero se los perdió por la lesión de tobillo.



EFE