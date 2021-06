Alemania derrotó 1-0 a Portugal y es campeón de la Eurocopa sub-21

La selección alemana sub-21 logró este domingo su tercer título del Europeo de la categoría tras vencer a Portugal en la final (1-0) gracias a un tanto de Lukas Nmecha en el minuto 49.

Tercera final consecutiva para los germanos, que se vuelven a hacer con el título después de que España le arrebatase el de 2019. Con Stefan Kuntz en el banquillo han vuelto a ser una potencia en categorías inferiores y dejaron a la generación lusa, que ya habían ganado el sub-17 y llegado a la final del sub-19, sin poder levantar su primer trofeo sub-21.



Portugal salió mandando, dominó los primeros 15 minutos con hasta cuatro ocasiones que se marcharon fuera por poco. Y Alemania, con Florian Wirtz, quien bajó de la absoluta para la fase final, se quitaron la presión de encima con un disparo al travesaño del futbolista del Bayer Leverkusen que luego tocó sobre la línea.



Un miedo en el cuerpo para los lusos que no se quitaron de encima hasta el añadido. El portero Diogo Costa fue el gran protagonista salvando a su equipo en cada ocasión. Pero Alemania también perdonó y cerca estuvo de pagarlo. Un contragolpe de libro a punto del descanso que Vitinha desperdició. Tenía pase para que Dany Mota y Tiago Tomás remataran a placer, pero se excedió recortando, hasta en tres ocasiones, y quedó en nada.



Salió fuerte del descanso Alemania y Nmecha hizo el 1-0 definitivo. Centro de Baku desde la derecha para el jugador del Manchester City, cedido esta temporada en el Anderlecht, que aprovechó la mala colocación de la defensa portuguesa para marcar. Control con la izquierda para recortar a Diogo Costa y definir con la derecha.



Lejos de bajar los brazos, el gol le sirvió para reaccionar a Portugal. Muchos centros desde la parte derecha de Diogo Dalot que, aunque sembraron dudas en la zaga alemana, no terminaron de encontrar rematador.



El técnico Rui Jorge metió toda la pólvora ofensiva que pudo para buscar el empate, pero no le funcionó y se quedó a las puertas de coronar su gran trabajo en categorías inferiores con el trofeo del Europeo sub-21.



La Copa cayó en las manos de Alemania, recogiendo el testigo de España, que suma su tercer título de la categoría, superando a Inglaterra, Países Bajos y Rusia en el palmarés histórico de la competición.