Más allá de Carrascal y Benedetti: una estrategia para clasificar

La Selección Colombia sub-23 se jugará este jueves su clasificación a la siguiente fase del Torneo Preolímpico. Contra Chile, la Tricolor saldrá por una victoria, aunque el empate también le sirve para clasificar.



El historial de Chile en el torneo es dos victorias (0-3 y 1-0), en ambas con un jugador expulsado en el rival, y una derrota contra Argentina por 2-0. Pero más allá de eso, Colombia deberá imponerse en el campo de juego con buena sincronía en el ataque.

Luego de tres partidos, Colombia ya ha mostrado algunas características y fortalezas para imponerse en el estadio Hernán Ramírez Villegas, pues no siempre la magia de Nicolás Benedetti y Jorge Carrascal va a poder salvar la papeleta.



* Gran parte del juego colombiano se puede gestar por las bandas. En el costado derecho, la combinación Nicolás Benedetti-Edwin Herrera ya dio frutos y el lateral se ha convertido en uno de los máximos asistentes del campeonato con tres pases de gol.



* En el mejor partido de Colombia, que fue contra Ecuador, Ricardo el ‘Caballo’ Márquez fue el jugador más sacrificado en el ataque y eso tuvo sus frutos. El centro-delantero se movió por todo el frente de ataque y muchas veces jugó de pívot para que los volantes tuvieran en quien descargar para seguir su camino. Ese movimiento será fundamental para abrirle espacio a los rivales, aunque una vez más puede que se quede con pocas oportunidades de gol propias.



* Por el sector izquierdo hay una dupla que tiene un conocimiento diario. Gabriel Fuentes-Edwuin Cetré están juntos en Junior, pero en la Selección aún no han podido combinarse para hacer estragos. El lateral ha estado cohibido para ir al ataque y en el volante no ha estado fino en la definición, pero su explosividad ha sido importante.



* Con la ausencia de Eduard Atuesta, Colombia pierde al hombre de la conexión entre los defensas y los volantes ofensivos. Sin embargo podrá incorporar a Kevin Balanta o Andrés Balanta y ganar más recuperación en la zona media, pues Jaime Alvarado tiene más características ofensivas que defensivas, pero debía sacrificarse.