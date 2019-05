'Las críticas hacen parte del fútbol': Medina y su regreso a Selección

Stefan Medina llegó a Bogotá para unirse a la Selección Colombia que dirige Carlos Queiroz, un entrenador con el que espera retomar las oportunidades en la Tricolor.



“Estoy feliz y orgulloso por todo lo que representa esta Selección y de conocer el cuerpo técnico y compartir con todos los compañeros. Hablé con el asistente de Queiroz y me expresaron el deseo de conocerme, compartir”, dijo en su llegada a Bogotá en diálogo con Caracol Radio y Blu Radio.

Medina fue llamado a la Tricolor luego de la lesión de Luis Manuel Orejuela y espera ganarse un lugar para la Copa América. En la temporada que finalizó, el antioqueño tuvo un buen desempeño en Monterrey.

“En el torneo regular actué de lateral derecho y en las finales me toco terminar de central. Terminamos una buena temporada y ahora me dedico a pensar en lo que va a ser esta bonita oportunidad. Cada día allá crecí en madurez, aprendizaje y ojalá las circunstancias ahora sean diferentes y positivas, y al final el beneficio tiene que ser para la Selección”, dijo el defensa.



Por algunos malos momentos que vivió en el pasado con la Tricolor, Stefan fue uno de los hombres que recibió en el ciclo de José Pékerman, pero para él eso quedó en el pasado y ahora con 26 años espera tener una mejor experiencia.



“Las críticas hacen parte de esto. Desde que inicié sabía que asumía esos riesgos y hace parte del trabajo. Yo me enfoco día en mejorar, en ser mejor ser humano y jugador y gracias a Dios he tenido regularidad en México. Ojalá la vida me dé esa revancha y la gente pueda cambiar la percepción”, finalizó.