Quintero, Borré y los otros 9 descartados de la pre lista de Queiroz

El técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz entregó la lista de 23 convocados para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador, que se disputarán en los Estados Unidos el 15 y 19 de noviembre. Entre los 11 descartados por el técnico portugués, respecto a la lista provisional de 34 jugadores que había entregado hace una semana se destacan los jugadores de River Plate Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero.

Rafael Borré vive un gran momento con el River Plate y Juan Fernando Quintero regresó y viene tomando fuerza con el club argentino. Sin embargo, como se esperaba el técnico Queiroz decidió no convocarlos debido a que están preparando con su club la final de la Copa Libertadores, que jugarán en Lima, el próximo 23.



Queiroz explicó que no los tuvo en cuenta por el importante compromiso con su club y aprovechó para enviarle un mensaje a la Conmebol: "Yo no consideré, como es normal, a los jugadores de Flamengo ni de River Plate. Es una decisión y una actitud normal en Europa. Ningún seleccionador nacional se le pasa por la cabeza convocar a un jugador cuando está por jugar una final de Champions League. Además, hay una indicación de Fida para los equipos nacionales, que los jugadores que juegan Champions están protegidos. Me extraña que eso no ocurra en la Conmebol", dijo el técnico.



Desde Argentina se dijo que el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo habló directamente con el técnico Queiroz y que la no convocatoria se dio por un acuerdo previo.



Estos fueron los otros jugadores descartados, según la lista provisional de 34:



Porteros

Camilo Vargas | Atlas (MEX)

El portero vuelve a quedarse afuera, luego de estar con Colombia en los amistosos pasados contra Chile y Argelia, en los que no tuvo minutos. Con Queiroz, Vargas solo jugó un partido hasta ahora: el amistoso contra Japón, el 22 de marzo pasado, en el que fue titular y actuó los 90 minutos.



Defensas

Luis Orejuela | Cruzeiro (BRA)

El lateral no fue incluido en esta lista, pese a que estuvo en los amistosos pasados. Fue titular en la derrota contra Argelia. Con el técnico Queiroz llega cuatro partidos jugados, tres como titular.



Óscar Murillo | Pachuca (MEX)

Vuelve a quedar afuera luego de su regreso a la selección las dos recientes convocatorias de Queiroz: dos partidos jugados como titular y otros dos que vio desde el banco, el saldo de Murillo con Queiroz.



Cristian Borja | Sporting (POR)

Por segunda convocatoria consecutiva se queda fuera de la lista definitiva. Jugó su último partido contra Venezuela, en el amistoso del 10 de septiembre pasado.



Frank Fabra | Boca Juniors (ARG)

Pese a su recuperación física y futbolística, Fabra sigue sin entrar en la lista definitiva de Queiroz. Por ahora, solo aperece en la lista provisional.





Mediocampistas

Gustavo Cuéllar | Al Hilal (SAU)

Desde la Copa América no ha vuelto a la selección Colombia.



Jorman Campuzano | Boca Juniors (ARG)

Solo ha tenido una convocatoria con Queiroz, la de los amistosos contra Brasil y Venezuela, en la que tuvo minutos contra el equipo venezolano.



Delanteros

Luis Sinisterra | Feyenoord (HOL)

Sebastián Villa | Boca Juniors (ARG)



​