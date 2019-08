Queiroz causa polémica: discutido convocado en la Selección Colombia

Colombia ya se alista para enfrentar a Brasil y Venezuela, el 6 y 10 de septiembre, en partidos de preparación que se disputarán en Estados Unidos. Ante las ausencias de James Rodríguez y Falcao García, el entrenador Carlos Queiroz les abrió las puertas de la Selección a otros futbolistas opcionados, en un listado de 24 convocados.

Queiroz no tendrá un ‘10’ natural. Además le dará la oportunidad a dos futbolistas de debutar con la Tricolor. A otros les dará la oportunidad de volver a la Selección y, abrirá un espacio para seguir en la renovación de los arqueros.

El seleccionador del combinado cafetero le dará prioridad a las bandas para generar ataque, es por eso que llamó a varios jugadores con características de extremos veloces, con mucha dinámica y sacrificio para ayudar en la marca y taponar la salida de los rivales.



Uno de los convocados de Queiroz a la Selección generó mucha polémica. Es discutido por los pocos minutos que ha tenido este semestre y porque en la misma liga que juega el llamado a la Tricolor, hay otras opciones con mayor regularidad y mejor nivel.



Orlando Berrío, futbolista del Flamengo de Brasil, ha sido el jugador más discutido en el listado de la Selección Colombia para la doble fecha Fifa de septiembre. Si bien en este segundo semestre ha tenido seis apariciones -5 en el Brasileirao y 1 en Copa Libertadores-, no cuenta con una cantidad considerable de minutos de competencia.



En la Liga de Brasil, Berrío tiene dos partidos como inicialista y tres entrando desde el banco de suplentes. No tiene partidos completos, es decir que este semestre no ha disputado 90 minutos. En total, el atacante tiene 204 minutos y una expulsión. En la Libertadores, Berrío tiene un minuto jugado. Así son 205 minutos de 540 posibles, bajas cifras.



O nosso atacante Orlando Berrío foi convocado pela seleção da Colômbia para os amistosos contra o Brasil e contra a Venezuela. Parabéns! #CRF pic.twitter.com/sv2HCIeI0T — Flamengo (@Flamengo) August 27, 2019

La convocatoria de Berrío dejó muchas dudas, y más sabiendo que dos colombianos que también juegan en Brasil tenían méritos. Yimmi Chará, por ejemplo, jugó los mismos 5 partidos de Liga, pero 4 de ellos como titular y 3 completos, para un total de 375 minutos en el Brasileirao, y tiene 258 minutos -3 partidos- en Copa Suramericana este semestre.



Otro jugador que se destaca en Brasil es Yony González, atacante que tiene características diferentes a Berrío, pero que cuenta con más regularidad. 5 partidos completos de Liga con Fluminense, para 450 minutos y 2 goles; y en Copa Suramericana suma 3 goles este semestre en tres juegos: 270 minutos.