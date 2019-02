La agenda de partidos de los jugadores de la Selección Colombia

Los jugadores colombianos que han estado en Selección Colombia deben hacer buenas presentaciones, sabiendo que hay nuevo técnico e intentarán ganarse un puesto en este nuevo proyecto con Carlos Queiroz.



Esta es la programación de varios jugadores elegibles para vestir la tricolor, en partidos del rentado nacional y fútbol internacional la acción está compartida con varios duelos a tomar en cuenta.

David Ospina (Nápoles)

Nápoles vs. Torino (Liga de Italia)

Domingo 17 de febrero (2:30 p.m.)



Camilo Vargas (Cali)

Deportivo Cali vs. Unión Magdalena (Liga de Colombia)

Martes 19 de febrero (7:30 p.m.)



Álvaro Montero (Tolima)

Tolima vs. Envigado (Liga de Colombia)

Domingo 17 de febrero (4:00 p.m.)



Mauricio Arboleda (Banfield)

Banfield vs. River Plate (Liga de Argentina)

Domingo 17 de febrero (7:30 p.m.)

Davinson Sánchez (Tottenham)

Burnley vs. Tottenham (Premier League)

Sábado 23 de febrero (7:30 a.m.)



Óscar Murillo (Pachuca)

Puebla vs. Pachuca (Liga de México)

Viernes 15 de febrero (10:00 p.m.)



Jeison Murillo (Barcelona)

Barcelona vs. Valladolid (Liga de España)

Sábado 16 de febrero (2:45 p.m.)



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid (Liga de España)

Sábado 16 de febrero (10:15 a.m.)



Cristian Borja (Sporting)

Sporting de Lisboa vs. Braga (Liga de Portugal)

Domingo 17 de febrero (3:00 p.m.)

Wilmar Barrios (Zenit)

Zenit vs. Fenerbahçe (Europa League)

Jueves 21 de febrero (12:55 p.m.)



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. Lanús (Liga de Argentina)

Domingo 17 de febrero (5:20 p.m.)



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Bournemouth vs. Wolves (Liga de Inglaterra)

Sábado 23 de febrero (10:00 a.m.)



Víctor Cantillo (Junior)

Junior vs. Rionegro (Liga de Colombia)

Sábado 16 de febrero (7:45 p.m.)



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

Flamengo vs. Fluminense (Campeonato Carioca)

Jueves 14 de febrero (6:30 p.m.)

James Rodríguez (Bayern)

Augsburgo vs. Bayern (Liga de Alemania)

Viernes 15 de febrero (2:30 p.m.)



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Boca Juniors vs. Lanús (Liga de Argentina)

Domingo 17 de febrero (5:20 p.m.)



Luis Díaz (Junior)

Junior vs. Rionegro (Liga de Colombia)

Sábado 16 de febrero (7:45 p.m.)



Edwin Cardona (Pachuca)

Puebla vs. Pachuca (Liga de México)

Viernes 15 de febrero (10:00 p.m.)



Yimmi Chará (Atlético Mineiro)

Atlético Mineiro vs. Tupi (Campeonato Mineiro)

Sábado 16 de febrero (4:00 p.m.)



Juan Fernando Quintero (River Plate)

Banfield vs. River Plate (Liga de Argentina)

Domingo 17 de febrero (7:30 p.m.)



Radamel Falcao García (Mónaco)

Mónaco vs. Mónaco (Liga de Francia)

Sábado 16 de febrero (2:00 9.m.)



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

SPAL vs. Fiorentina (Liga de Italia)

Domingo 17 de febrero (6:30 p.m.)



Juan Camilo Hernández (Huesca)

Huesca vs. Athletic Bilbao(Liga de España)

Lunes 18 de febrero (3:00 p.m.)



Duván Zapata (Atalanta)

Atalanta vs. Milan (Liga de Italia)

Sábado 16 de febrero (2:30 p.m.)



Miguel Ángel Borja (Palmeiras)

Ferroviaria vs. Palmeiras (Liga de Italia)

Domingo 17 de febrero (3:00 p.m.)



Rafael Santos Borré (River Plate)

Banfield vs. River Plate (Liga de Argentina)

Domingo 17 de febrero (7:30 p.m.)