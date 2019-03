Muriel, lejos del arco, no puede demostrar su poderío ofensivo

Pese a que por sus pies pasó la oportunidad más clara del primer tiempo para Colombia, el trabajo de Luis Fernando Muriel se notó muy poco durante esos 45 minutos iniciales. El delantero de Fiorentina, volvía, como casi todo el equipo, cuando los japoneses atacaban y seguía a su lateral para hacer más fácil la tarea de Deiver Machado, que aun así tuvo problemas.



Fueron dos jugadas importantes en ataque de las que participó Muriel durante el periodo inicial: a los tres minutos recibió un buen balón de James Rodríguez y tiró un gran centro que remató Falcao y se estrelló en el palo. Posteriormente, en una pelota que parecía complicada, se sacó de encima al defensor japonés con un buen enganche, intentó tirar el centro para no ser egoísta y la jugada terminó en un despeje de la zaga nipona.



En la previa del partido, cuestionado respecto a la posibilidad de jugar con dos delanteros, Muriel había asegurado que su nivel goleador, además de la confianza, se debía a su cercanía al arco y en este caso, como en tantas otras veces, no se encontró con la portería rival pues su trabajo en la Tricolor se ha vuelto más de sacrificio, de extremo, de pasador y no de goleador.



Consciente de esto, Queiroz hizo una mención especial a su labor en la rueda de prensa posterior al encuentro: “Muriel corrió detrás del lateral izquierdo y se acopló en marca como todo el equipo, un trabajo que normalmente no hacen en Suramérica”, aseguró el portugués, demostrando que su pedido, en muchos casos, será este.



En la segunda parte Colombia, cambió su zona de ataque e intentó abrir más hacia el costado derecho, sin embargo, fue por la izquierda por donde llegó el gol. El atacante de Fiorentina no tuvo mucha influencia en él, pero tras el gol sí pudo aprovechar los espacios y en una cabalgata, que no pudo terminar de la mejor manera, sí estuvo cerca de anotar el segundo y definitivo gol.



Y aunque no está claro cómo seguirá jugando Carlos Queiroz, el luso demostró que sus atacantes también defienden y que son pocas las posiciones de ataque real, pues en el caso de Muriel se evidenció, al igual que sucedió con James y Villa, por momentos. Así que habrá que esperar para ver los goles del delantero que en Italia está viviendo un muy buen semestre, pero que a la Selección llega a cumplir otra función.