Los partidos de jugadores de Selección que Queiroz no se puede perder

Fin de semana fundamental para los jugadores de la Selección Colombia en el mundo, pues se aproxima la primera convocatoria de Carlos Queiroz para los juegos contra Japón y Corea del Sur en la fecha Fifa.



Esta es la agenda de los jugadores de Selección Colombia en sus diferentes clubes.



David Ospina (Nápoles)

Nápoles vs. Juventus (Liga de Italia)

Domingo 3 de marzo (2:30 p.m.)



Camilo Vargas (Cali)

Cali vs. Millonarios (Liga de Colombia)

Domingo 3 de marzo (5:00 p.m.)



Álvaro Montero (Tolima)

Jaguares vs. Tolima (Liga de Colombia)

Domingo 24 de febrero (5:30 p.m.)



Mauricio Arboleda (Banfield)

Banfield vs. Atlético Tucumán (Liga de Argentina)

Lunes 4 de marzo (3:10 p.m.)



Dávinson Sánchez (Tottenham)

Tottenham vs. Arsenal (Premier League)

Sábado 2 de marzo (7:30 a.m.)



Óscar Murillo (Pachuca)

Tigres vs. Pachuca (Liga de México)

Sábado 2 de marzo (8:00 p.m.)



Jeison Murillo (Barcelona)

Real Madrid vs. Barcelona (Liga de España)

Sábado 2 de marzo (2:45 p.m.)



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (Liga de España)

Domingo 3 de marzo (12:30 p.m.)



Cristian Borja (Sporting)

Sporting Lisboa vs. Portimonense (Liga de Portugal)

Domingo 3 de marzo (3:00 p.m.)



Wilmar Barrios (Zenit)

Ural vs. Zenit St. Petersburgo (Liga de Rusia)

Sábado 2 de marzo (3:30 a.m.)



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Unión vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Viernes 1 de marzo (7:10 p.m.)



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Bournemouth vs. Manchester City (Liga de Inglaterra)

Sábado 2 de marzo (10:00 a.m.)



Víctor Cantillo (Junior)

Once Caldas vs. Junior (Liga de Colombia)

Sábado 2 de marzo (5:00 p.m.)



Gustavo Cuéllar (Flamengo)

No tiene partido



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich (Liga de Alemania)

Sábado 2 de marzo (12:30 p.m.)



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Unión vs. Boca Juniors (Liga de Argentina)

Viernes 1 de marzo (7:10 p.m.)



Luis Díaz (Junior)

Once Caldas vs. Junior (Liga de Colombia)

Sábado 2 de marzo (5:00 p.m.)



Edwin Cardona (Pachuca)

Tigres vs. Pachuca (Liga de México)

Sábado 2 de marzo (8:00 p.m.)



Yimmi Chará (Atlético Mineiro)

No tiene partido



Juan Fernando Quintero (River Plate)

No jugará por tener permiso



Radamel Falcao García (Mónaco)

Angers vs. Mónaco (Liga de Francia)

Sábado 2 de marzo (2:00 p.m.)



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Atalanta vs Fiorentina (Liga de Italia)

Domingo 3 de marzo (12:00 M.)



Juan Camilo Hernández (Huesca)

Huesca vs. Sevilla (Liga de España)

Sábado 2 de marzo (12:30 p.m.)



Duván Zapata (Atalanta)

Atalanta vs Fiorentina (Liga de Italia)

Domingo 3 de marzo (12:00 M.)



Miguel Ángel Borja (Palmeiras)

No tiene partido



Rafael Santos Borré (River Plate)

River Plate vs. Newell’s Old Boys (Liga de Argentina)

Sábado 2 de marzo (7:30 p.m.)