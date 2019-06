Las razones por la poca gente que fue al Colombia vs. Panamá

La tarde en Bogotá era ideal para el fútbol. Por primera vez en semanas había sol, brisa fresca, vendedores ambulantes repletos de comida y revendedores afanosos comprando boletas. Todos los ingredientes de un partido típico de Selección Colombia.

Parecía una fiesta de aquellas con las que se despedía a la Selección cada vez que venía un compromiso importante –una Copa América, por ejemplo-, pero esta vez ni hubo música ni llegaron todos los invitados que se esperaban.



Se hablaba de 25 mil personas en El Campín pero con suerte había 12 mil en las despobladas tribunas. La razón, según las personas que esperaban para entrar en las cortas filas en las tribunas y otras más que buscaban boletas en los alrededores, era una sola: el elevado costo de las entradas.



Juliana y su novio celebraban en el puente peatonal que un amigo les había conseguido entradas a 350 mil pesos.. “baratas”, decía el joven, que no quiso decir su nombre. Considerando que eran para oriental altas, ya no parece una ganga.

No más de 15.000 espectador en El Campín. Pocos. Y puedo fallar en el cálculo: quizás sean menos.

$ Barranquilla eliminatoria (en miles): 350 occidental; 200 oriental, 60 laterales.

$ Bogotá vs. Panamá: pic.twitter.com/rxibICcNbp — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) 3 de junio de 2019

La única tribuna que parecía colmada, aunque no lo estaba del todo, era occidental, donde había cientos de invitados por patrocinadores y entidades asociadas al espectáculo. En oriental apenas se llenó a la mitad y los laterales estaban desiertos, por alguna razón que nadie supo explicar en el estadio.



Es cierto que el rival no invitaba a perder la cabeza y que las ausencias de hombres como James, Mateus o Mina hacía que algunos –y algunas- perdieran interés, pero la despedida del equipo para la Copa América de Brasil que debió ser una fiesta terminó siendo más un protocolo que una recarga de energía, como era usual.



Se cortó la ola a la mitad, se diluyó pronto el ¡Colombia! ¡Colombia! Que antes era ensordecedor, faltaron voces para gritar los goles de Tesillo, Muriel y, especialmente, el de Falcao de penalti en la primera etapa.



¿Será que no está lista la afición para tan altas inversiones para un partido casi de exhibición o estaremos transitando ya hacia un estilo europeo más parco y pragmático?. Lo cierto es que faltó mucho sabor en el adiós. Podrá no servir mucho, pero algo del sabor colombiano se perdió en El Campín.