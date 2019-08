El doble dolor de un jugador por 'culpa' de la Selección Colombia

Iván Arboleda es uno de esos hombres que se proyectaba como un recambio generacional en el arco de la Selección Colombia, pero pasó de ser figura en Banfield a pelear por un lugar en el equipo titular.



“Disfruté haber estado un año consecutivo y me adapté al fútbol argentino. Era un dolor de cabeza porque soy extranjero y en otro país unos te quieren ayudar y otros no. En todas partes pasa lo mismo”, dijo en entrevista con ‘Habla Deportes’.

Finalizando la temporada anterior, Arboleda cometió algunos errores defendiendo el arco de Banfield, situación que le quitó la titularidad en el equipo de Crespo.



“Los errores se pagan muy caros. Mi posición es la más ingrata y desagradecida. Viví un año muy lindo en el que disfrutaba todo, pero no soy perfecto y me tocó vivir momentos muy amargos porque estaba en la cima y bajé rápidamente, pero hay que ser humilde y siempre estar tranquilo. El delantero se equivoca y no pasa nada y el arquero se equivoca y es gol y villano. Hay gente que trata de entenderte y otra que no”, explicó.

Arboleda también recordó un poco de cómo fueron sus inicios en el fútbol y cómo hace para mantenerse concentrado en su presente.



“Salí a los 12 años de mi casa a Pasto, no tuve una infancia muy común, pero ella me eligió así y aprendí a llevarla. Uno a veces extraña ver a la mamá y los hermanos, pero si uno piensa en eso puede estar mal de la cabeza, es mejor pensar en lo que uno está haciendo”, contó.

Ahora, Arboleda espera volver a la Selección Colombia, pues tuvo dos decepciones con la Tricolor que ahora lo hacen ser más realista, pero no por eso deja de tener objetivos claros.



“Me pongo los sueños muy altos y pero cuando no se me dan, me da muy duro. Trabajé para el Mundial, no fui y me destrozó. Pensé en la Copa América, pero no fue un buen debut y también me quedé por fuera. No sueño más porque debo trabajar y que todo fluya. El primer reto es volver a ser titular y si no es aquí, en otra parte. Y lo más lindo sería volver a la Selección. También quiero ayudar a mi familia y que sea lo que Dios quiera”, finalizó en su entrevista.