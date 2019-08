Queiroz buscaría renovación: novedades que tendría en su convocatoria

Semana clave en la Selección Colombia, pues se conocerá el listado de futbolistas convocados para enfrentar a Brasil y Venezuela, el 5 y 9 de septiembre respectivamente, en partidos de preparación de una nueva fecha de amistosos de la Fifa. Ambos juegos se disputarán en Estados Unidos, el primero en Miami y el segundo en Tampa.

Carlos Queiroz continuará con su proceso en la Tricolor, que comenzó a inicios de 2019 y en el que ha tenido 4 juegos amistosos y otros cuatro de competición oficial, en la pasada Copa América. Después de quedar afuera de cuartos de final contra Chile, en los penaltis, el seleccionador espera tener algunas caras nuevas, o por lo menos no las acostumbradas, vestidas de amarillo, azul y rojo.

Seguramente Queiroz prescinda de algunas de las figuras que estuvieron en Brasil-2019 para darle espacio a nueva sangre. Además, necesita renovar en posiciones específicas, pues hay espacios que se irán abriendo en los próximos años, en plena eliminatoria a Catar 2022, y necesita de jugadores que vayan adquiriendo recorrido internacional.



La primera cara nueva en el proceso Queiroz es la de Felipe Aguilar, defensa central del Santos brasileño, equipo que se adelantó y confirmó el llamado a la Selección. Si bien en la zaga están listos para ser titulares Yerry Mina y Dávinson Sánchez, se necesitan dos centrales de categoría, que suplan la partida de Cristian Zapata; además Jhon Jáner Lucumí, que estuvo en la Copa América, estaría en el proceso Sub-23 que jugará el Torneo Preolímpico. No se descartaría entonces el llamado de un segundo central, así que en los candidatos estaría Bernardo Espinosa, del Espanyol, y también hay futbolistas en México que están en buen momento, como Andrés Mosquera, de León, o Alexis Pérez, del Querétaro.



Otra de las posiciones que tendría novedades sería la del arco. David Ospina y Camilo Vargas han sido habituales en la portería de Colombia, pero uno de los dos estaría ausente. Así que se espera nuevamente el llamado de Álvaro Montero. En caso de llamar un tercer arquero para la doble confrontación amistosa, asomarían los nombres de Aldair Quintana, Éder Chaux y Diego Novoa; otro que ha estado en el proceso es Iván Arboleda, pero no juega desde marzo con el Banfield y no sería considerado.



En el mediocampo podría haber algún llamado de jugadores de la Liga colombiana. Atlético Nacional podría ofrecer opciones a Queiroz, como Jarlan Barrera. Además, Millonarios espera que ahora sí cuenten con John Duque, su capitán, que no ha sido llamado en sus mejores momentos por algunas lesiones. Desde Argentina asoman los nombres de Raúl Loaíza (Defensa Justicia) y Andrés Felipe Roa (Independiente), que han estado en la lupa del entrenador de la Tricolor.



En ataque se espera la continuidad de hombres como Duván Zapata, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel o Roger Martínez. Pero podría volver Sebastián Villa, Yairo Moreno o Andrés Ibargüen, quienes estuvieron en el listado previo de Copa América.