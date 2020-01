Arturo Reyes, sin evasivas: así habló de la clasificación de Colombia

La Selección Colombia logró la clasificación al cuadrangular final del Preolímpico luego de quedar segundo del grupo A. En la última fecha del todos contra todos empató 0-0 contra Chile y logró el acceso a la siguiente fase.



“Chile hizo un gran partido y hubo mucha presión y emocionalidad en el campo. A nosotros nos faltó tranquilidad en el contragolpe y les dimos el balón el terreno para que hicieran un gran partido por sus buenas características, pero el clasificado es Colombia”, dijo Arturo Reyes, técnico del equipo.

Sobre lo mostrado en el campo, Reyes habló de cómo Chile superó a Colombia tácticamente.



“Nosotros queríamos proponer en el partido, pero con el tres de ellos en el centro fueron superiores y se nos hizo muy difícil sobrepasarlos. Fuimos dominados por Chile porque no es fácil esa batalla mental que el empate clasifica, aunque nunca hablamos de empatar”, añadió.

Colombia aún sigue en competencia, pero para superar a Argentina y Brasil, los otros dos clasificados al cuadrangular -aún queda un cupo- deberá mejorar su nivel si aspira a clasificar.



“Quiero resaltar el carácter de los jugadores porque era un partido difícil en la parte emocional. Me parece que Colombia debe ser más fuerte en la elaboración de juego porque Chile nos presionó alto y no logramos salir con claridad ni por el centro ni por la bandas. Colombia mostró carácter, mostró deseo y logramos la clasificación”, expresó el entrenador



La Tricolor comenzará la siguiente fase contra Brasil y algunos de los aspectos que debe mejorar, según Reyes, son: “Lo que está claro es que Colombia debe mejorar el fútbol, la elaboración. El concepto de bloque lo hemos mejorado, pero nos falta mejorar el contragolpe porque no estamos siendo efectivos”.