No era fácil lucir: la figura y los mejores de Colombia contra Brasil

La Selección Colombia hizo un partido aceptable en Miami y empató 2-2 contra Brasil este viernes, en juego de preparación. Una Tricolor cumplidora, con sacrificio y dinámica, hizo ver mal por momentos a los actuales campeones de América. Y ante las grandes figuras, no era fácil destacarse, pero los que mejor estuvieron en la parte defensiva brillaron contra la ‘verdeamarela’.

Stefan Medina fue el más laborioso, al que le tocó ‘bailar con la más fea’, pues enfrentó al siempre complicado Neymar. Sin embargo, el lateral derecho del Monterrey mexicano controló a la figura del PSG y estuvo lúcido en la marca.

Por derecha, Brasil trató de insistir por su izquierda, derecha de Colombia, pero no pudo con Medina por largo rato. Sobre el final, ya con desgaste físico, el ‘scratch’ tuvo un poco más de jerarquía, pero Carlos Queiroz entendió que era momento de sacar a su figura y darle minutos de juego a Luis Manuel Orejuela.



Así vimos a la Selección y las calificaciones de cada jugador.

David Ospina (6): siempre atento, juicioso en su labor y con la jerarquía que lo caracteriza. No tiene nada que ver en los dos goles brasileños y no podía hacer mucho para evitarlos.



Stefan Medina (8): Fuerte en la parte física, en el choque, pero tranquilo para no dejarse encimar ni superar. Aplicado en marca, correcto en la salida y con una tarea cumplida en la parte defensiva.



Dávinson Sánchez (6): fuerte y dinámico. Duro en la marca, aunque se pasó de fuerza en una jugada contra Neymar que pudo ser penalti. Siempre bien el defensor central.



Yerry Mina (6): reflejó el buen momento que pasa en su club, Everton. El caucano estuvo bien, rápido y no es responsable en los goles del rival.



William Tesillo (5): noche negra para el lateral izquierdo. Comprometido en el gol de Casemiro y responsable en la jugada de gol de Neymar, pues Dani Alves lo superó con facilidad.



Wílmar Barrios (6): en la de él, con mucha dinámica y fuerza. Fue el tapón de la mitad del campo y se vio bien respaldado por sus compañeros.



Juan Guillermo Cuadrado (7): fue uno de los más claros en la marca, en el apoyo en la mitad, en la lucha para quitar el balón, y en la salida en velocidad con el balón. Se está adaptando a lo que Queiroz quiere de él en su nueva posición.



Mateus Uribe (6): tuvo menos salida, menos transición, pero aportó mucho en la marca, en el corte de jugadas de los brasileños.



Roger Martínez (7): clarísimo por la banda izquierda para las salidas rápidas. Taponó a Dani Alves y lo complicó. Tuvo mucha participación en los contraataques y de sus pies nació el segundo gol cafetero.



Duván Zapata (6): referente de área, luchó con los centrales de Brasil e incluso les ganó en una jugada en juego aéreo. Siempre imponente con su físico.



Luis Fernando Muriel (8): primer doblete en la Selección. Velocidad y potencia, como siempre, sumada a concentración y atrevimiento.