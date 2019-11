Este será el camino de Colombia: el calendario del Preolímpico 2020

Ya todo está listo para el Torneo Preolímpico que se celebrará en Colombia, entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020. Armenia, Pereira y Bucaramanga vivirán la fiesta de las diez selecciones suramericanas que buscarán dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Este es el calendario de partidos del Preolímpico.

Sábado 18 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Ecuador vs. Chile

8:30 p.m.: Colombia vs. Argentina



Domingo 19 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Uruguay vs. Paraguay

8:30 p.m.: Brasil vs. Perú



Martes 21 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Chile vs. Venezuela

8:30 p.m.: Colombia vs. Ecuador



Miércoles 22 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Paraguay vs. Bolivia

8:30 p.m.: Brasil vs. Uruguay



Viernes 24 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Venezuela vs. Ecuador

8:30 p.m.: Chile vs. Argentina



Sábado 25 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Bolivia vs. Uruguay

8:30 p.m.: Paraguay vs. Perú



Lunes 27 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Argentina vs. Ecuador

8:30 p.m.: Colombia vs. Venezuela



Martes 28 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Perú vs. Uruguay

8:30 p.m.: Brasil vs. Bolivia



Jueves 30 de enero

(Estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira)

6:00 p.m.: Venezuela vs. Argentina

8:30 p.m.: Colombia vs. Chile



Viernes 31 de enero

(Estadio Centenario, de Armenia)

6:00 p.m.: Bolivia vs. Perú

8:30 p.m.: Brasil vs. Paraguay



Fase final

(Estadio Alfonso López, de Bucaramanga)

* Se juega toda la fase en ese estadio

Lunes 3 de febrero

6:00 p.m.: 1º Grupo B vs. 2º Grupo A

8:30 p.m.: 1º Grupo A vs. 2º Grupo B



Jueves 6 de febrero

6:00 p.m.: 1º Grupo B vs. 2º Grupo B

8:30 p.m.: 1º Grupo A vs. 2º Grupo A



Domingo 9 de febrero

6:00 p.m.: 2º Grupo A vs. 2º Grupo B

8:30 p.m.: 1º Grupo A vs. 1º Grupo B