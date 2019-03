La apuesta no le salió tan bien a Queiroz: muy poco de los nuevos

Aunque el partido arrancó bien para Colombia, con una buena oportunidad generada a los 3 minutos del primer tiempo, poco a poco la Tricolor se fue apagando y los errores individuales y colectivos se fueron haciendo más evidentes.



En la defensa, las bandas fueron autopistas en los ataques japoneses, obligando a los defensores centrales a colaborar con los cierres, mientras que los laterales, muchas veces intentando aportar en ataque, quedaron expuestos porque no volvían a tiempo o perdían, constantemente en los duelos individuales.



Deiver Machado: no tuvo una buena labor, cuando atacó no marcó la diferencia y en la defensa perdió sus duelos y permitió los ataques. Durante la primera parte, corrió de atrás a los atacantes japoneses, que aprovecharon su velocidad para generar peligro sobre el arco defendido por Camilo Vargas.



En la jugada del penal, tras el ingreso de Duván Zapata, tuvo una buena proyección. El ingreso del delantero de Atalanta fue clave para abrirle un poco más los espacios.

Jefferson Lerma: tuvo un muy buen arranque de partido, cortando los ataques y tocando con precisión, sin embargo, con el paso de los minutos se fue quedando, cayó en el mismo bache en el que cayó todo el equipo y se empezó a ver obligado a tocar hacia atrás o a arriesgar con balones largos que terminaban en el equipo rival, en muchos casos permitiendo la opción de las contras rivales.



Sebastián Villa: tras varios intentos por la izquierda, la Selección Colombia cambió de costado e intentó una salida más clara por la derecha, durante la primera parte, Villa no pudo aprovechar su velocidad en salida, no recibió la pelota clara y cuando la encontró no supo qué hacer.

Tuvo un poco más de espacio en la segunda parte y en los 10 minutos que jugó, creó una opción clara.

Luis Fernando Muriel: generó la opción más clara de Colombia, un buen desborde suyo por la izquierda le permitió a la Selección llegar con claridad al arco rival, sin embargo, la definición de Falcao pegó en el palo. Tuvo otra opción que pudo haber concluido mejor, tras sacarse de encima la marca, pero que terminó en un rechazo rival.



Duván Zapata: en sus dos primeras jugadas se ofreció como una buena alternativa de ataque. Generó la jugada del penal, abrió espacios para que el lateral pudiera salir más, sin embargo, vale la pena anotar que tras el gol, Colombia se quedó un poco y no generó opciones de ataque.