Disfrute la final de la Champions League con el ecosistema de Xiaomi

Se acerca la final de la Champions League, un encuentro en el que dos gladiadores, el Liverpool y el Real Madrid, disputarán el trofeo más importante a nivel de clubes. Y es que cuando se trata de fútbol, el mundo entero se paraliza, sobre todo cuando hacen presencia grandes jugadores.



En medio de ese panorama, Xiaomi, una de las principales empresas de teléfonos inteligentes del sector y que tiene presencia en más de 100 países y regiones de todo el planeta, hoy quiere hacerle una invitación para que le saque provecho a su ecosistema tecnológico y disfrute del partido que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo en el Stade de France de París.





Lo que Xiaomi le propone para ver la Champions League

Lo primero que no puede faltar a la hora de reunirse con la familia y los amigos para ver un partido es un buen televisor, y en ese sentido, Xiaomi quiere poner a su disposición el Mi TV P1, un dispositivo que hará que la experiencia de entretenimiento inteligente en casa sea más accesible.



El Mi TV P1 cuenta con una pantalla sin biseles que permite obtener el máximo espacio de visualización y un diseño elegante y estilizado que se integra perfectamente en el entorno del hogar. Su panel LED de 60 Hz ofrece un campo de visión ultra amplio de 178 grados para que se pueda ver claramente la pantalla. Asimismo, ofrece una calidad de imagen con resolución 4K UHD y compatibilidad con Dolby Vision®, tecnología MEMC para una imagen increíblemente suave y sin retrasos, y Google Assistant integrado, lo que lo convierte en el complemento perfecto para los hogares inteligentes con comandos de voz. Recuerde que este televisor tiene un precio base de $969.900 para la versión de 32”, $1.669.900 para 43” y $2.199,900 para 55”.



Xiaomi Foto: Xiaomi

Otro elemento que no puede faltar es una barra de sonido para crear ese sonido ambiente como si se estuviera en el estadio. Pensando en ello, Xiaomi presenta su mejor oferta de audio para el cine en casa: Xiaomi Sound Bar 3.1ch. Esta pieza de sonido, de diseño elegante, se destaca por tener un acabado negro mate y un perfil delgado que puede acentuar ingeniosamente la sala de estar y las pantallas delgadas en casa. Cuenta con tres canales de altavoces y tweeters completos, así como un subwoofer inalámbrico para garantizar un sonido dinámico y unos graves potentes.



La barra de sonido alcanza una potencia de salida máxima de 430W para que le suba el volumen cada vez que un equipo anote un gol o active el modo nocturno que comprime el rango dinámico del audio para reducir los ruidos repentinos. A su vez, admite tanto su montaje en la pared como su colocación frente al televisor sin obstruir la visión y da la posibilidad de hacer uso del cable, Bluetooth e incluso NFC de un solo toque en la parte superior del equipo para controlarla sin tener que perderse detalles de la tarde futbolera. Recuerde que esta barra de sonido tiene un precio especial de promoción de $999.900 hasta el 31 de mayo.



Xiaomi Foto: Xiaomi

Ahora bien, ¿le gustaría concentrarse más en la narración? Xiaomi también pensó en satisfacer esa necesidad y ampliando su portafolio de productos, agregó los Xiaomi Buds 3 y Xiaomi Buds 3T Pro, dos audífonos inalámbricos que ofrecen una experiencia auditiva de última generación, totalmente inmersiva y envolvente.



Con tres modos de ANC, los Xiaomi Buds 3 brindan hasta 40dB de cancelación de ruido, reduciendo eficazmente los ruidos de fondo no deseados. De igual manera, permiten escuchar fácilmente los sonidos ambientes gracias a su modo de transparencia, es decir, que cuando se cambia al modo de mejora de voz, se pueden escuchar voces humanas claras y disfrutar de una conversación fluida con las personas que están al lado, sin tener que quitarse los audífonos.



Por su parte, los Xiaomi Buds 3T Pro dan un asombroso nivel de estudio con distorsión minimizada, gracias a su innovadora combinación de avances de hardware y software, que incluye un controlador dinámico de doble imán de 10mm con revestimiento DLC seccional, así como compatibilidad con códec de audio LHDC 4.0. Además, tiene la mejor calidad de ANC de su clase para que elija entre tres modos ANC en función de sus necesidades y alcance un increíble rendimiento de cancelación de ruido de hasta 40dB***, y una función de audio dimensional de última generación, que crea un paisaje sonoro de 360 grados similar al de un estadio, un teatro personal o un concierto en directo. Recuerde que los Xiaomi Buds 3 y Xiaomi Buds 3T Pro están disponibles este mes a un precio base de $499.900 y $599.900.



Xiaomi Foto: Xiaomi

Por último, y no menos importante, ¡la comida! Xiaomi lo ayudará a preparar unas alitas de pollo o unos chips para el partido con la Mi Smart Fryer 3.5L. Dicho electrodoméstico, cocina los alimentos con base a aire caliente, lo que significa que no necesita ningún tipo de aceite para esto y los alimentos quedan mucho más sanos y deliciosos, manteniendo sus propiedades y sabores. Además, la Mi Smart Air Fryer no solo posee las conocidas funciones de una freidora de aire, también permite realizar tareas exclusivas de otros electrodomésticos como yogurtera, deshidratador de frutas, horno microondas y horno eléctrico. Recuerde que está disponible a un precio base de venta de $359.900.

Xiaomi Foto: Xiaomi

Por último, no olvide que puede manejar y programar estos dispositivos desde su teléfono celular Xiaomi, a través de la aplicación ‘Mi Home’, para disfrutar de un estilo de vida más cómodo e inteligente en su hogar. En este sentido, el nuevo flagship de la marca en el país, el Xiaomi 12, puede ser una muy buena opción, ya que gracias a su procesador Snapdragon® 8 Gen 1, la plataforma móvil más avanzada de Qualcomm®, ofrece uno de los rendimientos más potentes del mercado; además de una increíble matriz de cámara triple de nivel profesional, con lente principal gran angular de 50MP, y capacidades de grabación de 8K, para crear el mejor contenido fotográfico y audiovisual de la industria. El Xiaomi 12 está disponible a partir de $3.999.900.



Así las cosas, hoy la invitación es a que viva la final de la Champions League de la mano de Xiaomi e ingrese a https://www.xiaomi-store.co/ para más información. También puede encontrar estos y otros productos del amplio catálogo de ecosistema de Xiaomi en las tiendas oficiales de la marca ubicadas en las principales ciudades del país, así como en los canales de venta autorizados como operadores móviles (Claro, Movistar, Tigo), almacenes de cadena (Alkosto, Éxito, Falabella, Olímpica, Alkomprar, Ktronix, Flamingo, Cencosud) y comercio electrónico (Mercado Libre, Linio).