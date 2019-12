Apuestas futbolísticas última jornada de Champions y Europa League

La definición de los clasificados a los octavos de final de la Champions y Europa League están muy cerca de definirse, varios partidos de alto calibre se darán esta semana y sin duda las emociones para los fanáticos del fútbol no harán falta.

Martes 10 de diciembre

Champions League

Ajax vs. Valencia

La lucha por el primer puesto en el grupo H está bastante disputada, debido a que Valencia, Ajax y Chelsea pueden quedar en lo alto de la tabla si los resultados los favorecen.



Para el duelo entre Ajax y Valencia, BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 1.58 para el Ajax, 5.50 para Valencia, y 4.75 si el juego termina en empate.



Cabe resaltar que a este partido el Ajax llega con gran favoritismo, debido a que en el primer juego de la fase de grupos contra Valencia, el equipo holandés lo venció 0-3 en España. Además, en el historial de juegos por Champions League, el cuadro ibérico no ha conseguido ganarle en ninguna oportunidad a los dirigidos por Erik Ten Hag.



Inter de Milán vs. FC Barcelona

Con el Barcelona ya clasificado como primero del grupo F, Inter de Milán y Borussia Dortmund deberán luchar por el segundo puesto y la clasificación a octavos de final del máximo torneo de clubes en el mundo.



Para este partido, Barcelona no tendrá a Lionel Messi, aspecto que seguramente marcará la diferencia durante el compromiso. Las apuestas de BETPLAY para este duelo están de la siguiente forma: 1.63 si gana Inter, 4.45 si hay empate, y 5.35 si gana el cuadro catalán.



Han sido nueve los partidos que Inter de Milán y Barcelona han jugado en la historia de la Champions League, juegos que han sido bastante provechosos para el cuadro blaugrana. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos clubes en la presente edición de Champions terminó 2-1 a favor de los catalanes.



5 victorias para Barcelona

3 empates

1 victoria para Inter



Red Bull Salzburgo vs. Liverpool

El grupo E no está definido, ya que Liverpool, Napoli y Red Bull Salzburgo tienen posibilidades de ser primeros y segundos respectivamente. Una victoria de los austriacos dejaría peligrando al actual campeón de la Champions League.



Para este compromiso, el equipo inglés mantiene un claro favoritismo en las apuestas para BETPLAY con un 1.75 de pago, mientras que los locales tendrán un 4.30, y el empate un 4.50.



El duelo entre ambos clubes se ha dado únicamente en esta edición de Champions League, dejando un resultado a favor del Liverpool, sin embargo, los de Anfield se han enfrentado en siete ocasiones con equipos austriacos dejando el siguiente saldo:



5 victorias para Liverpool

1 empate

1 derrota







Miércoles 11 de diciembre

Champions League

Bayern Múnich vs. Tottenham

Luego de la aplastante victoria del Bayern Múnich contra Tottenham en el estadio New White Hart Line, los ahora dirigidos por Jose Mourinho no luchan por ser primeros del grupo, pero intentarán devolver la paliza que les propinó el equipo alemán.



El claro favorito en las apuestas de BETPLAY para este duelo será el Bayern Múnich con un 1.37 de pago por monto invertido. Por otro lado, Tottenham tendrá un 8.00 y el empate un 5.80.



El 2-7 que le propinó el Bayern Múnich al Tottenham en Inglaterra fue aplastante y dejó muy mal parado al cuadro inglés. Además, los dirigidos por José Mourinho han jugado en seis oportunidades contra los bávaros en su historia y este ha sido su saldo:



3 victorias para Bayern Múnich

2 empates

1 victoria para Tottenham



Brujas vs. Real Madrid

Con el segundo puesto del grupo A asegurado, Real Madrid jugará contra Brujas en Bélgica. El cuadro local compite para llegar a clasificar como tercero a la Europa League con el Galatasaray.



Este compromiso contará con los siguientes valores en apuestas para BETPLAY: 3.10 para el Brujas, 2.28 para Real Madrid, y 3.80 por el empate.



El reciente enfrentamiento entre Real Madrid y Brujas terminó empatado 2-2 en el estadio Santiago Bernabéu. Por otro lado, ambos clubes se han enfrentado dos veces más en Champions League dejando un empate y una derrota para el cuadro merengue.



PSG vs. Galatasaray

De igual forma que el Brujas, Galatasaray tiene un muy difícil camino para clasificar a la Europa League, ya que debe enfrentar al PSG en París.



Las apuestas para este partido están bastante desequilibradas, debido a que el PSG mantendrá un pago de 1.17 por monto invertido, y el Galatasaray tendrá un 19.00.



El historial de enfrentamientos entre turcos y franceses marca una ligera ventaja a favor del PSG, debido a que en sus cinco duelos el saldo se reparte de la siguiente forma:



3 victorias para PSG

2 victorias para Galatasaray







Jueves 12 de diciembre

Manchester United vs. AZ Alkmaar

El grupo L de la Europa League ya tiene sus dos equipos clasificados, Manchester United y AZ Alkmaar, sin embargo, en este duelo se juega el primer puesto en la tabla de posiciones.



Las apuestas en BETPLAY marcarán que el favorito es el Manchester United con un 1.80 de pago, mientras que el AZ mantendrá un 4.25 para este compromiso.



El único juego en la historia entre ambos clubes terminó en empate, sin embargo, el Manchester United ha jugado en 18 ocasiones contra equipos holandeses y su saldo lo favorece para dicho enfrentamiento:



9 victorias para Manchester United

4 empates

5 derrotas



Porto vs. Feyenoord

El grupo G de la Europa League tiene a todos sus cuatro integrantes con posibilidades de pasar de ronda o quedar por fuera de la siguiente instancia de este importante torneo. Porto y Feyenoord jugarán un interesante duelo para definir los clasificados de dicho grupo.



Las apuestas estarán del lado del Porto, con un pago de 1.35 por monto invertido, mientras que el Feyenoord estará en desventaja con un 9.50 de pago, y el empate mantendrá un 4.75.



El historial de enfrentamientos del Porto contra equipos de Holanda deja al club con cierta ventaja, ya que de los 17 partidos que ha jugado, el saldo es bastante positivo.



10 victorias para Porto

3 empates

4 derrotas