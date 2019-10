Apuestas futbolísticas sábado 5 y domingo 6 de octubre

El fútbol colombiano llega a su fecha 15 y la etapa de definición cada vez está más cerca. Las cinco grandes ligas de Europa siguen su actividad y los partidos de alto nivel no se harán esperar.



Sábado 5 de octubre



Premier League

Liverpool vs. Leicester City

​

El gran líder de la Premier League tendrá un dura prueba contra Leicester, club que marcha tercero en la tabla de posiciones y que ha sorprendido con un arranque bastante bueno.



Este compromiso contará con el pronóstico en apuestas de BETPLAY. Estos serán los valores para dicho enfrentamiento: 1.47 si gana Liverpool, 4.75 si termina en empate, y 7.50 si Leicester consigue la victoria.



En nivel de jugadores el Liverpool es un equipo más competitivo que el Leicester, además, marcha invicto y su fútbol ilusiona a los fanáticos en Anfield. Sin embargo, los visitantes tienen un buen plantel y pueden competir. Para definir un favorito tendremos los últimos 10 duelos por Premier entre sí:



6 victorias para Liverpool

2 empates

2 victorias para Leicester



Bayern Múnich vs. Hoffenheim

Luego de la monumental goleada de 2-7 frente al Tottenham por Champions League, Bayern Múnich llega más que motivado a mantener el liderato de la Bundesliga en el partido frente al Tottenham.



Para este partido, BETPLAY tiene como gran favorito al Bayern con un pago de 1.08 en las apuestas, mientras que el Hoffenheim tendrá un 23.00 en al monto apostado.



Para tener claridad en el historial reciente y definir qué Bayern Múnich ha estado mucho mejor en las últimas temporadas, se tomarán sus últimos diez duelo por Bundesliga.



7 victorias para Bayern

1 empate

2 victorias para Hoffenheim



Liga de España

Real Madrid vs. Granada

​

El momento futbolístico del Real Madrid no es el mejor, por esto, el partido frente al Granada en condición de local podría servir para que la casa blanca siga en el camino ideal en la Liga, torneo en el que marcha primero en la tabla de posiciones.



El gran favorito por nivel de sus futbolistas es el Real Madrid, por esto, en las apuestas tendrá un 1.32 si gana de local. Por otro lado, si Granada da la sorpresa recibirá un pago de 8.50 veces lo apostado.



Hace dos temporadas que Granada y Real Madrid no se enfrentaban por el descenso del cuadro visitante, sin embargo, sus últimos diez juegos por Liga marcan una tendencia clara a favor de los merengues:



9 victorias para Real Madrid

1 victoria para Granada



Domingo 6 de octubre

Liga colombiana



Millonarios vs. Patriotas

​

Tras la dura derrota 3-1 frente al Cúcuta, Millonarios desaprovechó la oportunidad para convertirse en líder y ante esto deberá ganar de local frente a Patriotas para ir asegurando la clasificación.



Para este partido, BETPLAY tendrá los siguientes valores en apuestas: 1.65 si gana el embajador, 3.20 el empate, y 6.40 por una victoria de Patriotas.



Millonarios y Patriotas han jugado en 15 ocasiones por Liga, dejando al club albiazul con gran favoritísimo en los enfrentamientos directos entre sí:



12 victorias para Millonarios

1 empate

2 victorias para Patriotas



Atlético Nacional vs. Junior

​

Uno de los mejores partidos de la jornada 15 de la Liga será entre Nacional y Junior, dos de los grandes clubes de Colombia.



Para este partido, Nacional contará con la ventaja de jugar ante su hinchada, por esto su favoritismo queda marcado en las apuestas con un 1.90 de pago. Junior, por su parte mantendrá un 4.30.



Este partido no tendrá un favorito marcado, debido a que en el historial reciente, la igualdad es lo que más se ha hecho presente en este enfrentamiento. Los últimos diez juegos entre sí han dejado el siguiente saldo:



6 empates

2 victorias para Nacional

2 victorias para Junior



Deportivo Cali vs. América de Cali

​

El clásico vallecaucano tendrá una nueva edición en esta fecha, América no ha tenido buenos resultados en sus últimos cuatro partidos y viene de perder de local, por su parte, Deportivo Cali viene en altas y bajas.



Para este partido, BETPLAY mantendrá bastante parejos los pagos en las apuestas. América tendrá un 3.55, Cali un 2.10, y el empate el 3.20.



Desde que América regresó a la Primera División del fútbol colombiano, el cuadro escarlata ha jugado en once ocasiones frente a su rival de patio.

Los resultados de estos duelos quedan marcados de la siguiente forma:



5 victorias del Cali

4 victorias de América

2 empates



La Equidad vs. Santa Fe

​

Santa Fe sigue con su senda ganadora y los cuadrangulares se abren como una opción latente para el cuadro cardenal luego de vivir momentos difíciles en este año.



El duelo contra Equidad presupuesta bastante paridad en las apuestas para BETPLAY: 2.85 si ganan los aseguradores, 3.10 por el empate, y 2.60 por Santa Fe.



El empate se ha vuelto tendencia en este enfrentamiento entre equipos bogotanos, tanto Santa Fe como Equidad no se han venido sacando diferencias considerables en sus últimos diez juegos por Liga.



3 victorias para Santa Fe

5 empates

2 victorias para Equidad





Premier League

Manchester City vs. Wolverhampton

​

Manchester City sigue al acecho del Liverpool y para esto debe enfrentar al difícil Wolverhampton en condición de local.



El favoritismo en las apuestas está claramente marcado para el Manchester City con un 1.14, el empate un 3.95, 23.00 para el Wolverhampton.



Serie A de Italia

Inter de Milán vs. Juventus

​

Uno de los mejores partidos en Europa será el de Inter de Milán frente a la Juventus, líder y segundo de la Serie A de Italia.



Dos de los grandes de Italia tendrán un duelo parejo, por esto las apuestas en BETPLAY tendrán un 2.65 para el Inter, 3,15 el empate, y 2.80 a favor de la Juventus.



Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos dejan con gran favoritísimo a la Vecchia Signora. Para este partido, el contexto cambia por la actualidad del Inter, sin embargo, el saldo de los últimos diez juegos entre ambos es el siguiente:



4 empates

5 victorias para Juventus

1 victoria para Inter



Liga de España

FC Barcelona vs. Sevilla

​

El cuadro culé no vive su mejor presente en cuanto a lo futbolístico, sus partidos no han sido los mejores y esto ha quedado evidenciado en el arranque irregular del equipo catalán.



El favoritismo para este partido en las apuestas será para el Barcelona con un 1.52, mientras que el Sevilla tendrá el 5.80 y el empate el 4.50.



Este partido contará con el detalle de que el Barcelona ha dominado en el historial reciente al Sevilla. Los últimos diez partido marcan la siguiente tendencia:

2 empates

1 victoria para Sevilla

7 victorias para Barcelona