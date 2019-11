Apuestas futbolísticas fútbol colombiano e internacional

La definición de los finalistas de la Liga colombiana está por llegar, de igual forma, los grandes torneos de Europa siguen en acción, y para los fanáticos de este deporte, estos serán los pronósticos de los mejores duelos de la semana.

Miércoles 27 de noviembre

Sábado 30 de noviembre

Alavés vs. Real Madrid

​

Real Madrid sigue con paso firme en la Liga de España, el cuadro merengue marcha segundo con los mismos puntos del Barcelona. Su inmediato rival será el Alavés, club que no marcha bien en el torneo.



El claro favoritismo será para el Real Madrid, por esto, las apuestas están de la siguiente forma: 6.75 por Alavés, 4.90 si hay empate, y 1.42 por la casa blanca.



El historial reciente entre ambos equipos favorece ampliamente al Real Madrid, por esto, las apuestas estarán inclinadas hacia el club dirigido por Zinedine Zidane. Los últimos seis juegos dejan el siguiente saldo:



5 victorias para Real Madrid

1 victoria para Alavés



Newcastle vs. Manchester City

Luego de la importante victoria frente al Chelsea, Manchester City enfrentará al Newcastle. El cuadro dirigido por Pep Guardiola espera no perder más terreno en la Premier League.



El favoritismo del City para este duelo es marcada, por esto, las apuestas están de la siguiente forma: 17.00 si gana Newcastle, 7.50 por el empate, y 1.17 si gana Manchester.



El saldo de los últimos diez juegos entre sí deja una tendencia bastante marcada, y es que el City se mantiene muy por encima de su rival en la Premier League.



8 victorias para Manchester City

1 empate

1 victoria para Newcastle



Liverpool vs. Brighton

​

El equipo de Anfield sigue su camino hacia el título de la Premier League, y aunque sea temprano las posibilidades son bastante altas debido a sus ocho puntos de ventaja frente al segundo en la tabla.



Liverpool es claro favorito para este partido, por esto, BETPLAY tendrá los siguientes valores en las apuestas: 1.20 si gana el conjunto de Jürgen Klopp, 6.75 si hay empate, y 15.00 si gana Brighton.



Desde que el Brighton ascendió a la Premier League en la temporada 2017/18, se ha enfrentado en cuatro oportunidades al Liverpool obteniendo los siguientes resultados:



4 victorias para Liverpool







Bundesliga

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

​

Uno de los mejores partidos de la jornada 13 de la Bundesliga será entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen.



Las apuestas de este compromiso están de la siguiente forma en BETPLAY: 1.26 si gana Bayern de local, 6.00 si hay empate, y 9.50 si el visitante logra la victoria.



La superioridad del Bayern Múnich es marcada, por esto, el saldo de sus últimos diez compromisos contra el Leverkusen dejan el siguiente saldo:



6 victorias para Bayern Múnich

2 empates

2 victorias para Bayer Leverkusen



Domingo 1 de diciembre

Atlético de Madrid vs. Barcelona

​

Uno de los mejores partidos del fin de semana será sin duda el Atlético de Madrid contra Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano.



Este compromiso no tendrá un claro favorito, sin embargo, así está los valores de apuestas para BETPLAY: 2.80 por el Atlético, 3.35 si hay empate, y 2.50 si gana Barcelona.



El pronóstico de este duelo permite reforzar el favoritismo del Barcelona, equipo que lleva sin perder un solo compromiso frente al cuadro colchonero desde hace más de diez partidos entre sí:



7 victorias para Barcelona

3 empates



Liga de Francia

Mónaco vs. PSG

​

El todopoderoso PSG enfrenta al Mónaco en uno de los clásicos de la jornada en la Liga de Francia. El cuadro parisino marcha líder y el cuadro de El Principado no entra ni siquiera en el top-10.



El PSG tendrá las apuestas a su favor, por esto BETPLAY entrega los siguientes valores: 5.30 si gana Mónaco, 4.80 por el empate, y 1.49 si ganan los parisinos.



PSG es el favorito en los pronósticos, debido a que en los últimos diez partidos contra Mónaco por Liga de Francia, el cuadro parisino ha sido bastante superior a su inmediato rival:



5 victorias para PSG

3 empates

2 victorias para Mónaco



Serie A de Italia

Juventus vs. Sassuolo

​

Juventus sigue con paso firme en la Serie A de Italia, los dirigidos por Maurizio Sarri marchan invictos y líderes en la tabla de posiciones seguidos de cerca por el Inter de Milán.



El duelo entre Juventus y Sassuolo tendrá los siguientes valores en apuestas: 1.25 para Juventus, 6.00 si persiste el empate, y 11.00 si logra la victoria el visitante.



Desde que Sassuolo está en la Serie A, ambos clubes se han enfrentado en 12 oportunidades, siendo la Juventus el claro dominador de estos partidos:



10 victorias para Juventus

1 empate

1 victoria para Sassuolo