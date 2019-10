Apuestas del final de la fecha Fifa y semifinales de Copa Colombia

Con el fin de la fecha Fifa, habrán algunos partidos llamativos en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, además, los amistosos también traerán varios compromisos de alto calibre. Por otro lado, la Copa Colombia definirá a los dos finalistas de dicho torneo.



Lunes 14 de octubre



Eliminatorias Eurocopa 2020



Francia vs. Turquía



Francia y Turquía se enfrentan en uno de los partidos más interesantes de la jornada de las eliminatorias a la Eurocopa 2020.



El gran favorito en lo futbolístico y en las apuestas es Francia, por esto BETPLAY manejará los siguientes valores: 1.40 si ganan los galos, 4.90 por el empate, y 8.00 si Turquía es el vencedor.



El duelo más reciente entre ambos equipos dejó con la sorpresiva derrota 2-0 a los franceses, sin embargo, en sus cuatro duelos previos a este enfrentamiento, Francia ganó todos estos compromisos.



Ucrania vs. Portugal

​

Portugal, actual campeón de la Eurocopa busca prolongar su buena racha frente a Ucrania en condición de visitante.



Los comandados por Cristiano Ronaldo serán los favoritos en las apuestas para BETPLAY con un 2.15 de pago. Por otro lado, Ucrania mantendrá un 3.65, y el empate un 3.30



En el duelo de ida por las Eliminatorias a Eurocopa, Ucrania y Portugal no se sacaron ventaja y el duelo terminó 0-0. Por otro lado, los otros dos juegos en la historia de ambos equipos dejan con una victoria a cada selección.







Martes 15 de octubre



Amistosos internacionales



Perú vs. Uruguay

​

Un partido con sabor a revancha se vivirá entre Perú y Uruguay, dos equipos que se enfrentaron en la pasada Copa América de Brasil.



Para este compromiso no habrá un claro dominador en las apuestas, por esto BETPLAY tendrá los siguientes valores: 2.90 por Perú, 3.05 el empate, y un 2.45 si gana Uruguay.



Los duelos reciente entre ambos equipos marcan la siguiente tendencia:



Copa América Brasil



Uruguay 0-0 Perú



Copa América Argentina



Perú 0-2 Uruguay



Uruguay 1-1 Perú



Eliminatorias Rusia 2018



Perú 2-1 Uruguay



Uruguay 1-0 Perú



Eliminatorias Brasil 2014



Perú 1-2 Uruguay



Uruguay 4-2 Perú



Argelia vs. Colombia

​

El duelo entre Argelia y Colombia en Francia será el primer juego de entre ambas selecciones. Este compromiso estará marcado por las variantes que podrá probar Carlos Queiroz en la Tricolor.



Dicho enfrentamiento tendrá bastante paridad en las apuestas para BETPLAY con un 2.95 si gana Argelia, 3.20 si el juego termina en empate, y 2.35 por la victoria de Colombia.



Colombia ha jugado 24 partidos frente a equipos de Asia en su historia. Los resultados han sido positivos, debido a que la Tricolor ha ganado en 13 ocasiones, ha empatado en 5 de ellas, y ha perdido 5.



Miércoles 16 de octubre



Copa Colombia



Deportes Tolima vs. Deportivo Cali



Luego de que Deportivo Cali ganara el duelo de ida como local en el estadio Palmaseca, los dirigidos por Lucas Pusineri tienen la misión de aguantar el 2-1 que tienen sobre Tolima y así buscar la clasificación a la final. Por otro lado, el cuadro pijao viene en alza y jugar de local es beneficioso para este equipo.



Para este partido tampoco hay duelos directos por Copa Colombia, sin embargo, en los últimos años, ambos clubes se han enfrentado en situaciones de eliminación directa o cuadrangulares y estos han sido los resultados:

Cuadrangular B 2019:



Deportivo Cali 1-2 Deportes Tolima



Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali



Cuadrangular B 2014:



Deportes Tolima 4-2 Deportivo Cali



Deportivo Cali 2-1 Deportes Tolima



Cuadrangular A 2012:



Deportes Tolima 1-0 Deportivo Cali



Deportivo Cali 1-1 Deportes Tolima



Con estos resultados, Tolima se ha impuesto en tres ocasiones de los seis duelos reciente de cuadrangulares en la Liga, manteniendo así amplia ventaja sobre el Cali en estas situaciones.



Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto



Tras el 1-2 conseguido como visitante, Medellín espera sellar la clasificación a la final de la Copa frente a su hinchada. Los dirigidos por Aldo Bobadilla tienen la oportunidad de acercarse al título de esta competencia.



Medellín y Pasto no han tenido enfrentamientos recientes por duelos directos en Copa Colombia, sin embargo, los duelos por Liga marcan una tendencia para determinar un posible ganador en este partido como local para los nariñenses. Sus últimos 10 juegos dejan el siguiente saldo:

2 empates



6 victorias para Medellín

3 victorias para Pasto