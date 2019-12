Apuestas futbolísticas de los mejores duelos a inicios de diciembre

Llega diciembre y el fútbol no para, el fútbol colombiano llega a su fin con la final entre América y Junior. Por otro lado, las cinco grandes Ligas siguen su camino y muy buenos partidos deleitarán a los amantes de este deporte.

Viernes 6 de diciembre

Liga de España

Villarreal vs. Atlético de Madrid

Luego de la derrota frente al Barcelona, Atlético de Madrid tendrá una dura salida frente al Villarreal, equipo siempre complicado. Los dirigidos por Diego Simeone deberán ganar si quieren seguir el ritmo en la tabla de posiciones.



Este compromiso contará con los siguientes valores en las apuestas de BETPLAY: 3.25 para Villarreal, 2.35 si gana el Atlético, y 3.10 por el empate.



El historial reciente de enfrentamientos entre ambos clubes sorprende, ya que se pensaría que Atlético de Madrid ha dominado por el nivel de sus jugadores, sin embargo, el saldo de los últimos diez partidos favorece al Villarreal.



5 victorias para Villarreal

3 empates

2 victorias para Atlético



Serie A de Italia

Inter de Milán vs. Roma

Terminada de la jornada 14 de la Serie A de Italia, Inter de Milán recuperó el liderato y el momento positivo debe validarlo enfrentando a la Roma en un duelo de alto calibre.



Para este compromiso, Inter será el favorito en las apuestas de BETPLAY con un 1.90 de pago por monto apostado. Por otro lado, Roma mantendrá un 3.80, y el empate tendrá el mismo valor.



Inter y Roma han venido teniendo duelos bastante parejos, esto debido a que en sus últimos diez compromisos, los empates es el marcador más común, además, ambos clubes no se han sacado diferencias marcadas en dichos compromisos.



3 victorias para Inter

4 empates

3 victorias para Roma



Sábado 7 de diciembre

Liga colombiana

América de Cali vs. Junior

​

Luego del empate en el juego de ida de la final en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior y América definirán el campeón de la Liga II-2019 en la ciudad de Cali con un Pascual Guerrero con la boletería agotada.



Tras el empate, las apuestas se inclinan a favor del América, por esto BETPLAY tendrá los siguientes valores de pago: 2.02 si gana el cuadro escarlata, 3.05 si hay empate en los 90 minutos, y 4.10 si Junior vence de visitante.



Para tener claridad en el pronóstico, se tomará en cuenta los últimos diez juegos de América como local frente a Junior:



4 victorias de América

3 empates

3 victorias para Junior



Estos resultados no dejan plenas garantías de que el cuadro vallecaucano se haga muy fuerte en casa frente a Junior. Por otro lado se tendrá en cuenta sus últimos diez partidos por Liga:



2 victorias para América

5 empates

3 victorias para Junior



El saldo de estos partidos muestra que ambos equipos han terminado igualados en la mayoría de partidos jugados.



Liga de España

Real Madrid vs. Espanyol

​

Real Madrid continuará su senda positiva en la Liga de España contra el Espanyol en condición de local. Este compromiso presupuesta un claro favoritismo para el cuadro merengue.



Las apuestas estarán del lado del Madrid con un 1.19 de pago por monto apostado, por otro lado, Espanyol tendrá un 14.00, y el empate un 6.75.



El saldo reciente de enfrentamientos entre madridistas y catalanes, deja a la casa blanca con una amplia ventaja y con un pronóstico bastante positivo para lo que será el partido de la jornada 15.



9 victorias para Real Madrid

1 victoria para Espanyol



Barcelona vs. Mallorca

​

La victoria del Barcelona frente al Atlético de Madrid llena de motivación a sus jugadores para seguir sumando y no dar ventajas al Real Madrid en la tabla de posiciones.



Las apuestas en BETPLAY claramente favorecen al Barcelona con un 1.13 de pago en las apuestas. Por otro lado, Mallorca tendrá un 18.00, y el empate un 8.50.



Desde la temporada 2012/13, Barcelona y Mallorca no se enfrentan, debido a que el cuadro visitante estuvo en el descenso durante todo este tiempo. El saldo de sus enfrentamientos de esta década marcan una clara superioridad del cuadro blaugrana:



7 victorias para Barcelona

1 empate



Premier League

Manchester City vs. Manchester United

​

El clásico de la ciudad de Manchester es uno de los más desequilibrados en contra del United en la historia, esto debido a que los reds devils marchan décimos y su nivel futbolístico deja muchas dudas.



Las apuestas estarán bastante desequilibradas, ya que BETPLAY tendrá los siguientes valores: 1.29 para el City, 10.50 para el United, y 6.00 por el empate.



Los últimos diez partidos entre ambos clubes dejan al Manchester City con un mejor saldo, lo cual permite llevar a pensar que apostar por una victoria de los dirigidos por Pep Guardiola sea un factor importante.



5 victorias para Manchester City

2 empates

3 victorias para Manchester United



Everton vs. Chelsea

​

Tras dos derrotas en línea, Chelsea deberá recomponer el camino con una dura visita al Everton. Los dirigidos por Frank Lampard marchan cuartos en la tabla de posiciones a 14 puntos del Liverpool.



Este duelo estará bastante equilibrado en las apuestas, por esto BETPLAY mantendrá los siguientes valores: 3.45 para Everton, 3.80 por el empate, 2.05 para el Chelsea.



Para este partido, Chelsea es el favorito, ya que de sus últimos diez juegos contra Everton ha ganado cinco y se ha impuesto en dos en condición de visitante.



2 victorias para Everton

3 empates

5 victorias para Chelsea





Serie A de Italia

Lazio vs. Juventus

​

Luego de dejar puntos en condición de local, la Juventus vuelve al ruedo en un duelo complicado frente a la Lazio en la ciudad de Roma.



Este duelo será bastante parejo, ya que la Lazio marcha tercero y mantiene un buen nivel de juego. Por esto, las apuestas estarán muy equilibradas para BETPLAY con estos valores de las apuestas: 2.90 para Lazio, 3.45 el empate, y 2.40 para la Juventus.



El historial reciente no refleja los valores en apuestas, debido a que la Juventus ha pasado por encima a la Lazio en sus juegos directos por la Serie A de Italia. Los resultados marcan un factor diciente para apostar a favor de la Vecchia Signora.



1 victoria para Lazio

9 victorias para Juventus



Bundesliga

Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich

​

Bayern Múnich no vive su mejor presente en la Bundesliga, por esto, marchar cuarto a cuatro puntos del sorprendente líder Borussia Monchengladbach.



A pesar de que el cuadro bávaro no está en su mejor momento, BETPLAY lo tiene como favorito para este compromiso con un 1.50 de pago por apuesta. Por otro lado, el local mantendrá un 5.50.



En el historial reciente, ambos clubes han estado bastante parejos, por esto, el pronóstico no se inclina hacia ninguno, sin embargo, el presente del líder ilusiona, y la calidad del Múnich influye.



4 victorias para Borussia Monchengladbach

2 empate

4 victorias para Bayern Múnich