Apuestas deportivas del lunes 19 al viernes 23 de agosto

Los cuartos de final de la Copa Libertadores es el plato fuerte del fútbol internacional esta semana. Por otro lado, el balompié nacional sigue su camino y se jugará parte de la fecha 7 de la Liga II-2019. Además, La Equidad, único equipo colombiano en torneo internacional, disputará una dura llave contra Atlético Mineiro.

Copa Libertadores

Gremio vs. Palmeiras

​

Los cuartos de final de la Copa Libertadores empiezan con la supremacía de los equipos brasileños. Gremio y Palmeiras arrancan esta llave en el Arena do Gremio y el resultado de dicho compromiso marcará el futuro de esta serie.



Para este compromiso entre brasileños, BETPLAY tiene los siguientes valores para sus apostadores: Una victoria de Gremio otorga el 2.50 de pago sobre apuesta, mientras que apostar por Palmeiras dará el 3.0. Por su parte, el empate dará el 3.05.



Esta llave entrega un juego bastante parejo por el alto nivel de ambos equipos. Para remontarse a un duelo entre ambos en Copa Libertadores hay que ir 1995. En los cuatro duelos, Palmeiras ganó dos partidos, Gremio uno y el otro resultó en empate. Además, cabe resaltar que el cuadro de Portoalegre se quedó con la clasificación en los cuartos de final.



Por otro lado, sus últimos cinco partidos en Brasil dejan a Palmeiras como claro favorito frente a Gremio:

4 victorias para Palmeiras

1 empate

Además, cabe resaltar que Palmeiras no cae contra Gremio hace ocho compromisos, contando partidos de local y visitante.





River Plate vs. Cerro Porteño

​

El actual campeón de la Copa Libertadores seguirá en la defensa del título frente a Cerro Porteño. Dicho compromiso ha tenido un puñado en su historia en dicho torneo.



Quizás este sea el compromiso más desequilibrado en esta serie de Copa Libertadores. BETPLAY entrega un 1.28 de pago por apuesta por la victoria de River Plate, mientras que Cerro Porteño dará el 11.50 al valor apostado. De igual forma, el empate da el 5.20.



Han sido cuatro compromisos entre ambos equipos en la Copa Libertadores. Los dos primeros fueron en 1993, los cuales dejaron una victoria para Cerro y un empate. Por otro lado, en el año 2000, River aplastó al cuadro paraguayo en los octavos de final con un marcador global de 5-0.



Liga de Quito vs. Boca Juniors

​

El enfrentamiento entre ecuatorianos y argentinos promete tener buen fútbol y una llave que se plantea beneficiosa para Boca Juniors por su historia y el poderío de su actual plantel.



BETPLAY tendrá montos parecidos para dicho enfrentamiento. La victoria de Liga de Quito pagará 2.42 veces el valor apostado, mientras que Boca lo hará por el 3.0. El empate tendrá el valor más alto con un 3.20.



En temas de historial entre ambos equipos hay que remontarse a la Copa Suramérica de 2008, cuando Boca Juniors aplastó a Liga de Quinto en los octavos de final por un marcador global de 5-1.



En 44 partidos jugados contra equipos argentinos para Liga de Quito entrega un saldo de 13 derrotas, 18 victorias y 13 empates.



Por otro lado, Boca Juniors ha jugado 20 veces contra clubes de Ecuador, en los cuales ha obtenido únicamente 3 derrotas, lo cual demuestra lo fuerte del cuadro xeneize contra equipos del mencionado país. Además, 12 victorias y 3 empates certifican el poderío del cuadro argentino.







Flamengo vs. Inter de Portoalegre

​

Un duelo que sin duda es de los mejores en Brasil tendrá lugar en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. Dicho compromiso será el segundo duelo de brasileños en los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Para este partido, BETPLAY tiene como favorito al Flamengo, debido a que la victoria del local dejará un 1.77 al monto de la apuesta, mientras que el Internacional tendrá un 4.85. Por su parte, el empate dejará un 3.45.



El duelo entre Flamengo e Internacional, es de los clásicos en el fútbol de Brasil. Sus duelos en torneos internacionales han sido tres, dos en la Copa Libertadores de 1993 (victoria para Flamengo) y otro en la Copa Suramericana en 2003 (victoria para Internacional).



Para este partido, Flamengo se planta con dureza, debido a que sus últimos cinco duelos en casa contra Internacional han dejado el siguiente saldo:

4 victorias para Flamengo

1 victoria para Internacional



Copa Suramericana

Atlético Mineiro vs. La Equidad

​

Luego de una sorpresiva campaña, La Equidad enfrenta su prueba de fuego en la Copa Suramericana. El Atlético Mineiro es el primer gigante que se cruza el cuadro capitalino en dicho campeonato internacional.



Dicho compromiso parte con ventaja para el Atlético Mineiro, por experiencia, historia y calidad de su plantel. Para BETPLAY, el claro favorito es el cuadro brasileño, ya que una victoria de dicho equipo entrega un 1.27 al monto apostado, mientras que una victoria del equipo colombiano da un 11.50. Por otro lado, el empate tendrá un 5.0.



El cuadro brasileño ha jugado en 15 ocasiones contra equipos de nuestro país. En estos enfrentamientos, Atlético Mineiro ha ganado en 6 ocasiones, empatado en 5 y ha perdido 4 veces.



Por su parte, La Equidad tendrá su primer enfrentamiento en la historia contra un equipo de Brasil.



Liga colombiana

Envigado vs. Junior

​

El inicio de la fecha siete de la Liga II-2019 trae varios partidos interesantes, uno de ellos en Envigado contra Junior. Este compromiso se da entre dos clubes que están muy parejos en la tabla de posiciones. No obstante, el cuadro barranquillero tiene un plantel más fuerte y es el actual campeón del fútbol colombiano.



BETPLAY tendrá los siguientes montos para sus apuestas: 3.05 para una victoria de Envigado, 2.45 si gana Junior, y 3.05 por el empate.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en el estadio Polideportivo Sur de Envigado dejan al Junior con ventaja. Además, cabe resaltar que el equipo antioqueño no gana de local contra el cuadro barranquillero desde 2014.



2 victorias para Junior

2 empates

1 victoria para Envigado

​

Por otro lado, los cinco últimos partidos en la Liga también dejan con una ligera ventaja al Junior para este compromiso:

2 victorias para Junior



2 empates

1 victoria para Envigado



Deportivo Cali vs. Atlético Nacional



Uno de los mejores partidos de la fecha siete de la Liga II-2019 enfrentará en el clásico de verdes al Cali frente a Nacional. Este duelo se dará entre dos de los equipos que marchan en el top-3 de la tabla de posiciones del fútbol colombiano.



Para dicho enfrentamiento, BETPLAY no da un favorito, debido a que una victoria del Cali entrega 2.50 veces el valor apostado. Para el cuadro verdolaga dará un 2.85 por el monto apostado, y el empate dará el 3.20.



Los últimos cinco partidos del Deportivo Cali frente a Nacional en condición de local dejan al cuadro azucarero con una ligera ventaja:



2 victorias para Nacional

3 victorias para Cali

​

Por su parte, sus últimos 10 partidos en Liga han sido en la fase todos contra todos, cuadrangulares y hasta la final del 2017:



4 victorias para Nacional

4 victorias para Cali

2 empates





Independiente Medellín vs. Rionegro Águilas

​

El duelo entre clubes antioqueños tendrá dos realidades diferentes, Medellín sigue luchando en la parte alta de la tabla, y Rionegro tiene un oscuro camino en el descenso en el fútbol colombiano.



La diferencia para este partido queda evidenciada en el monto de pago de BETPLAY para sus apostadores. La victoria del Medellín paga 1.50 veces el valor apostado, mientras que, si Rionegro gana, el pago será de 9 veces para el apostador. Por otro lado, el empate entrega un 3.40.



El historial reciente de partidos entre ambos equipos antioqueños deja al Medellín con una ligera ventaja en los cinco últimos compromisos en el Atanasio Girardot:

3 victorias para Medellín

2 victoria para Rionegro

De igual forma los últimos cinco partidos por la Liga dejan al rojo antioqueño con ventaja para disputar este encuentro contra Rionegro:

3 victorias para Medellín

2 victorias para Rionegro



Independiente Santa Fe vs. América de Cali



Otro de los mejores partidos de la séptima fecha de la Liga II-2019 será el clásico entre el rojo bogotano y el vallecaucano. Dos realidades diferentes se enfrentarán en el estadio El Campín, América está en la parte alta de la tabla y Santa Fe se encuentra último y con un mal momento.



A pesar de la diferencia de momentos de ambos equipos, BETPLAY muestra paridad en las apuestas. Una victoria para Santa Fe dará 2.30 veces el valor apostado, de igual forma, para el América será el 3.30. El empate en este partido dará el 3.05.



Desde que América de Cali regresó a la Primera División del fútbol colombiano, el cuadro escarlata no le ha podido ganar en torneos oficiales a Santa Fe.



2 victorias para Santa Fe

3 empates

Este corto historia desde el regreso de América deja claro que Santa Fe ha sido uno de los equipo que más dificultad le ha puesto al cuadro escarlata.





Así están las cuotas de los partidos aquí mencionados en Betplay.