Wolverhampton dio el campanazo y venció a Tottenham como local

Wolverhampton ha dado la sorpresa de la jornada en la Premier League luego de vencer en condición de local a Tottenham que perdió la oportunidad de acercarse al tercer puesto de la tabla que actualmente es de Manchester United.



El gol de los Wolves sería de Adama Traoré en la parte complementaria del juego disputado en el Molineaux Stadium.



En la primera parte, Tottenham tendría la primera chance con Dejan Kulusevski con un disparo de zurda desde fuera del área que se pasó por el lado del arco de José Sa.

Unos minutos después, el conjunto de Antonio Conte volvió a acercarse esta vez con Heung Min Son que sacó un remate de izquierda que nuevamente salió desviado.



Tras estos primeros minutos frenéticos por parte del local, el partido se jugó mucho en la mitad de la cancha. De igual manera, las faltas fueron recurrentes de lado y lado.



La última clara de esta parte volvió a ser para Tottenham con Iván Perisic que dentro del área sacó un remate de cabeza que atajó de gran manera el arquero José Sa.



En la parte complementaria, Wolverhampton tendría su primera llegada a clara a portería con Raúl Jiménez que en el 55’ sacó un cabezazo certero que se fue a las manos de Fraser Forster.



Tottenham no bajó los brazos y tendría una doble oportunidad. La primera con Clement Lenglet que desde el centro del área casi la manda a guardar con un cabezazo que alcanzó a parar Sa.



Luego, Son tendría una nueva chance desde fuera del área, pero el atacante coreano no le pudo dar potencia al disparo.



No obstante, faltando diez minutos, Wolverhampton se fue con todo al arco de Forster y tras una ocasión fallida de Jiménez vendría el gol de Adama Traoré que sacó un derechazo dentro del área para conseguir el triunfo como visitante.



Con la victoria, Wolverhampton se alejó un poco de la zona del descenso y está en el puesto 13 con 27 puntos mientras que Tottenham se quedó en el cuarto puesto de la tabla con 45 puntos.



Cabe señalar que los Spurs se medirán en el siguiente juego a Nottingham Forest mientras que Wolverhampton jugará contra Newcastle.