Tottenham, sin rodeos: ¡va por goleador argentino que todos quieren!

Las versiones son encontradas pero el protagonista podría ser uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes: Tottenham haría millonaria oferta por Lautaro Martínez.

Según la prensa británica, el Inter de Milán tiene una oferta por 70 millones de euros por el goleador argentino, pero ojo al plan: no es el reemplazo del rebelde Harry Kane sino su compañero en ataque.



El diario The Sun explicó que el nuevo DT, Nuno Espírito Santo, los quiere a los dos y por eso se adelantó la oferta formal, pues Arsenal también habría manifestado su interés.



Kane regresó al campo de entrenamiento del Tottenham el sábado, cinco días después de no informar al club, en un aparente intento por forzar su salida al Manchester City. Según la fuente, la idea es convencerlo de quedarse con un refuerzo que lo haga reconsiderar su idea de que Tottenham no tiene nómina para apuntar a títulos.



Martínez viene de anotar 31 goles en todas las competiciones con Inter y contribuir con nueve asistencias para el Inter en su camino hacia el título de la Serie A.



Sin embargo, en Argentina descartan el movimiento y citan al empresario del jugador, quien asegura que el delantero seguirá en el Inter y no se desintegrará el equipo ganador del Calcio, pues ya salió Achraf Hakimi al PSG y lo de Romelu Lukaku al Chelsea parece inminente.



Así se lo confirmó a TyC Sports su representante, Alejandro Caamaño. Las versiones periodísticas aseguraban un acuerdo con el club inglés por 71 millones de euroshttps://t.co/dMMKlsEqg1 — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2021

El mercado todavía tiene tres semanas para adelantar negociaciones y, en la crisis económica del Inter, todo puede suceder.