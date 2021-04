¡Operación deserción! Presión británica hace tambalear a la Superliga

¡Desertores! Así les dirá Florentino Pérez cuando, como se espera en Inglaterra, comience la desbandada de arrepentidos de la Superliga Europea, que tiene en caos al fútbol continental.

La BBC anunció en las últimas horas que están terminando la documentación para salir del grupo de fundadores Chelsea y Manchester City. De hecho, este último acaba de publicar un comunicado ratificando que no va más con la polémica iniciativa.



Según la fuente, "otros dos de los `'6 grandes rebeldes' de Inglaterra que respaldan la Superliga europea ahora están cada vez más dudosos" sobre unirse a la iniciativa del presidente del Real Madrid.



¿Quiénes? Según anuncia TalkSport, Ed Woodward acaba de presentar su renuncia como presidente del Manchester United y era uno de los vicepresidentes del polémico nuevo torneo. La presión y las opiniones contrarias al proyecto lo arrinconaron y su propia estrella Marcus Rashford l cuestionó públicamente con un mensaje letal: "el fútbol no es nada sin sus fanáticos".



El Liverpool también tiene cada vez más dudas sobre el proyecto después de la ola de ira de los fanáticos y protestas fuera de Anfield, y el propio DT Jurguen Klopp trabaja para convencer a sus directivos de dar el paso hacia atrás, según Bild. Los propios jugadores han expresado ya su oposición a la idea del torneo.



La rotunda oposición que ha encontrado el nuevo proyecto en Inglaterra ha ido ganando terreno también en otros países como España, donde, según el diario Sport, FC Barcelona se está planteando seguir el ejemplo del City y Chelsea y desertar también del plan de Florentino.



Y es que a primera hora el DT del Manchester City, Pep Guardiola, habrían criticado abiertamente el torneo del que sus patrones son parte.



"El deporte no es un deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito, y recompensa, no existe. No es un deporte si no puedes perder. No es justo si un equipo lucha por llegar a lo más alto y el éxito solo está garantizado para algunos clubes. Me encantaría que el presidente del comité [de la Superliga] diera la vuelta al mundo y explicara cómo tomamos esta decisión", dijo el español.



A esa presión mediática se suman los anuncios del primer ministro británico, Boris Johnson, quien dijo que activaría "una bomba legislativa" para bloquear legalmente el torneo europeo para proteger a todas las divisiones del fútbol local y defender la tradición del fútbol británico inglés que ya tiene 132 años.