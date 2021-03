Manchester United acorrala a Inter: paga a Lukaku o pierde a estrella

"El que paga lo que debe sabe lo que tiene", dice el dicho. Inter de Milán sabe que tiene en Romelu Lukaku un auténtico tesoro, pero parece haber olvidado que todavía no se lo termina de pagar a Manchester United... y puede pagarlo muy caro.

El diario Daily Mail de Inglaterra afirma que el equipo británico no dará más tiempo de espera por los casi 50 millones de euros que los italianos no han pagado por la transferencia del atacante, que se registró en 2019 a cambio de 87 millones de euros.



La condición es clara: o cumplen la obligación de Lukaku con dinero en efectivo o se aceptarán como pago dos jugadores puntuales, nada menos que Lautaro Martínez o Milan Skriniar.



El United calcula esas cesiones como 'compensación' por la tardanza en el pago, que obviamente ha generado intereses altos. Puede ser que el argentino, valorado en una cifra cercana a los 100 millones de euros, esté un poco fuera del alcance, pero los ingleses se animarían a ver qué pasa. Lo del eslovaco, cercano a los 50 millones, parecería un poco más realista.



De hecho, según Il Corriere dello Sport, todos pensaron en eso al momento de la firma de Lukaku y por eso existe una cláusula entre los dos clubes que establece que, en caso de no pagar la tarifa pendiente, el club que incumpla pagará con la cesión de un jugador.



La firma asiática Suning, un gigante del mercado minorista chino, es dueña del Inter de Milán y ha tenido complicaciones financieras importante tras la pandemia del covid-19. De hecho, se dice que la compañía ya detuvo las operaciones en sus clubes de fútbol en China debido a problemas financieros y en las últimas horas perdió a su patrocinador Pirelli, por lo cual busca aliados que le permitan repuntar en el mercado. Todo, al final, se trata de plata.