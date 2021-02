¿Por qué no jugó James en Everton vs. Leeds? Hay razones de peso

Ganó Everton y fue sufrido: así pudo derrotar 1-2 a Leeds United, este miércoles en la 22ª jornada de la Premier League. Gilfy Sigurdsson y Dominic Calvert-Lewin marcaron los goles de los ‘toffees’, con la presencia los 90 minutos del colombiano Yerry Mina. Sin embargo, el otro jugador cafetero, James Rodríguez, no tuvo minutos y vio el partido desde el banquillo de suplentes; a pesar de que el local presionó y luchó para empatar el compromiso.



La ausencia del ‘19’, figura en los últimos partidos del Everton, sorprendió a muchos. Incluso, en las redes sociales los aficionados lo pedían para que entrara a enfriar un partido caliente y complicado. Pero Carlo Ancelotti decidió no tenerlo en cuenta y resguardarlo. ¿Qué pasó?



Hay dos razones de peso para que James no jugara en esta fecha de Premier. La primera fue porque en el juego pasado, contra Newcastle, el colombiano fue duramente castigado por sus rivales; le pegaron y no lo dejaron lucir. Así, había que proteger al talentoso, pues viene de recuperarse de una larga lesión.



Sin embargo, la razón principal para que James no haya tenido minutos contra Leeds era cuidarlo y tenerlo al 100% para el próximo partido del Everton: este sábado 6 de febrero, Everton visita a Manchester United en Old Trafford, por la fecha 23 de la Liga de Inglaterra. Un duelo muy importante, por la grandeza del rival, pero sobre todo porque sumar en cancha de los ‘red devils’ podría ser fundamental esta temporada, en el objetivo de clasificarse a algún torneo continental al final de la campaña.



El compromiso será a las 3 de la tarde, y James Rodríguez espera ser titular, así como Yerry Mina, para frenar al segundo de la Premier League.