¿Se quedará en el Man City? Guardiola sembró varias dudas en su futuro

El Manchester City no pasó del empate en una oportunidad importante para ponerse mucho más cerca del Arsenal como escolta en la Premier League. Todo quedó en igualdad a un tanto, en una historia que comenzó con alegría para los ‘Citizens’ con el gol de Erling Haaland antes de finalizar la primera etapa. Sin embargo, el Everton logró emparejar el encuentro con anotación de Demarai Gray.

Una historia que se repite cada vez más en el Manchester City, es nada más y nada menos que el futuro de Pep Guardiola en el banquillo celeste. El ex Barcelona renovó su contrato antes de que iniciara el Mundial de Qatar 2022 hasta el 2025. Guardiola volvió a ser preguntado por su situación contractual y habló con mucha claridad sobre lo que se viene en los próximos años. No titubeó en decir que puede pasar cualquier cosa.



Aunque renovó hasta el 2025, no hay claridad si continuará después de estos dos años que le quedan. Pep Guardiola recordó a dos grandes técnicos que dejaron su huella por mucho tiempo en el Manchester United y en el Arsenal respectivamente. Lo ganaron todo, así como Guardiola, pero es justamente lo que él no quiere. Por más de 20 años, Alex Ferguson y Arséne Wenger lideraron a esos dos clubes y el ibérico los recordó.



Antes de enfrentar al Everton, Pep Guardiola mantuvo en la rueda de prensa que, “en el momento que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrasto es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato”.



Por ahora, Pep Guardiola respetará su contrato con el Manchester City, pero todavía su decisión podría cambiar con el tiempo y con los resultados que obtengan los celestes en las próximas fechas y meses.