¿Quién dijo yo? Guardiola pide pista para dirigir a selección nacional

Se va Jürgen Klopp de Liverpool y de la Premier League y, aunque muchos todavía no se lo creen, puede que no sea el único golpe que venga.

Pep Guardiola podría seguirle pronto los pasos para cumplir un sueño que tiene pendiente: dirigir a una selección nacional.



“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador. Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, aseguró en charla con ESPN.



Lo suyo es un reto personal: “Cuando llegué al Barcelona el 86% de la gente no me quería. Decía: ‘perfecto, es mejor llegar así que todo sea bueno desde el primer día’. Prefiero que la gente dude y necesito que no crean, me da una energía para demostrar que están equivocados. Siempre intentan poner escusas cuando ganas. En el Barça era por Messi, en el Bayern porque siempre gana la Bundesliga y en el City por el dinero”. Por eso ahora lo que quiere es demostrar quien es al frente de un equipo con el que no tendrá esa opción de mecanizar movimientos con agotadores y frecuentes entrenamientos.

El mensaje no sonará nuevo para Manchester City, que ya una vez tuvo que convencerlo de quedarse: “Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”, concluyó Guardiola. .