Fuerte crítica de exjugador de Everton a Ancelotti por sacar a James

Después de 45 días de ausencia, James Rodríguez regresó a competencias con Everton y con un golazo de pierna derecha ratificó que es el 'distinto' del conjunto de Merseyside.



Sin embargo, la dicha para el colombiano -jugó 79 minutos- y para los azules duró poco, ya que, en el minuto 86, Michy Batshuayi le dio el empate al Crystal Palace (1-1), en el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Tras el empate, las críticas hacia Carlo Ancelotti por el mal planteamiento del partido no se demoraron en llegar y, justamente, un exjugador de los toffees se encargó de reprochar las decisiones del italiano, al afirmar que perjudicó al equipo al sacar a James Rodríguez de la cancha, puesto que el resultado aún no era del todo confiable y el equipo debió seguir atacando para aumentar la diferencia.



"Se equivocó con sus sustituciones, pensé. Los cambios le dieron a Palace un poco de fe. Estaban contentos con el 1-0 para intentarlo, para intentar arrebatar algo, y creo que las sustituciones les dieron más mentalmente que cualquier otra cosa", escribió Michael Ball, exfutbolista inglés, en el Liverpool Echo.



Asimismo, el que fue jugador de Everton entre 1996 y 2001, manifestó su descontento y fue claro al afirmar que James Rodríguez debió continuar en el terreno de juego para asegurar la victoria.



"James se va con 10 minutos para el final, estamos acostumbrados. Puedo entender las razones por las que salió porque no ha jugado muchos partidos recientemente. Pero el juego no se ganó. Gana el juego y luego mete estos cambios... El ataque es la mejor forma de defensa, agarra un segundo gol y luego los cambios", precisó.



Actualmente, Everton suma 47 puntos en la Premier y se ubica en la octava casilla del campeonato. El próximo reto de los toffees será el lunes 12 de abril contra el Brighton.