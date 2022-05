Un sueño imposible: la verdad sobre Díaz y Mbappé, juntos en Liverpool

El mercado de fichajes en el fútbol es el reino de 'todo es posible' si tienes dinero. Todo menos Kylian Mbappé.

La reciente novela de su posible salida a Real Madrid y su decisión final renovar por tres años en PSG lo dejó todo claro: ahora el negocio lo empiezan a manejar los futbolistas y así los clubes, más allá de mostrarse los dientes, no pueden evitar lo inevitable. La pelota está en otro terreno.



El futbolista es el negocio y eso han empezado a entenderlo los protagonistas, que ahora deciden basados en 'proyectos', esos que a la larga no son otra cosa que ellos mismos, la millonaria valla publicitaria que representan y la inagotable fuente de recursos que ya no quieren ceder a sus empleadores. El fútbol ha empezado una auténtica revolución.



Por eso ahora clubes como Liverpool, el que para muchos es hoy el mejor equipo del mundo, están prohibidos nombres como el de Mbappé. Por eso, además, hay sueños imposibles como juntarlo con el colombiano Luis Díaz. Y no es falta de intención, tal como lo reveló el propio campeón mundial francés, quien admitió que dos veces habló con Jürgen Klopp.



"Hablamos un poco, pero no demasiado. Hablamos un poco", le dijo Mbappe a The Telegraph. "Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre, mi madre ama el Liverpool. No sé por qué, ¡habrá que preguntarle a ella! Es un buen club y los conocimos hace cinco años. Cuando estaba en Mónaco los conocí. Es un club grande”, añadió.



Pero es el jugador más valioso del mundo y eso redujo la conversación a otros dos: “por supuesto, al final fue entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Todo el mundo sabe que quería irme al Real Madrid el año pasado y creo que fue una buena elección irme el año pasado. Pero ahora es diferente. Yo era agente libre y era importante retribuir a mi país. Si me hubiera ido me hubiera ido como un gran jugador pero hay una parte sentimental. No creo que mi capítulo esté cerrado. Las cosas no habían terminado para mí en el PSG", añadió.

Nunca fue una opción







Y es tan cierto que, en realidad, Klopp nunca sintió que pudiera involucrarse en la conversación: "Comprar este calibre de jugador es difícil. No veo ningún club en este momento que pueda comprar a Kylian Mbappé del PSG. Estamos entre los clubes que no pueden hacerlo. Es tan fácil como eso.

Bueno, desde un punto de vista deportivo no hay muchas razones para no ficharlo. Qué jugador es. Pero se trata del dinero, por supuesto. Ninguna posibilidad. Absolutamente ninguna posibilidad. Lo siento por matar esa historia", dijo en su momento el DT.



Y la semana pasada insistió: "¿Estaremos involucrados. No... Sobre Kylian Mbappe... por supuesto que estamos interesados ​​en Kylian Mbappe, ¡no estamos ciegos! Pero en realidad no tengo nada que decir sobre Kylian y Liverpool, todo está listo, todo está bien. Por supuesto que nos gusta y si no te gusta, tienes que cuestionarte a ti mismo. Pero no lo somos, no podemos ser parte de estas batallas. Debe haber otros clubes involucrados y eso está bien. Es un gran jugador".



La cruda realidad es que Liverpool no está en posición de arrasar con nadie en el mercado, que invierte fijo y bien y en piezas que, como Díaz, no implican fortunas pero sí máximos rendimientos. Su modelo es sano y exitoso. No habría razón para perder la cabeza.