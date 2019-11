La millonaria razón que sostiene a Pochettino en el Tottenham

El Tottenham Hostspur atraviesa una crisis deportiva luego del gran momento que vivió en la temporada anterior, en la que llegó a la final de la Champions. Los malos resultados y el bajo nivel del equipo han hecho que la continuidad del técnico Mauricio Pochettino esté en entredicho, sin embargo los directivos de los ‘Spurs’ no han decidido despedirlo por una razón que tiene que ver con la millonaria indemnización que debería pagarle.

Según el diario The Telegraph el Tottenham tendría que pagarle a Pochettino 14 millones de euros si lo despide y esa sería la razón única por la que aún continuaría dirigiendo el club londinense.



El medio citado también dijo que los directivos no aguantan más la situación y que de no ganarle el fin de semana próximo al West Ham, la destitución del argentino sería un hecho.



El Tottenham marcha en el puesto 14 de la Premier League con 14 puntos de 36 posibles y lleva cinco jornadas sin ganar en la categoría de honor del fútbol inglés.



Entre los nombres que han sonado para reemplazar a Pochettino está el del portugués José Mourinho, ex técnico del Manchester United, quien sin embargo ha manifestado públicamente que espera un club más importante para volver a dirigir.