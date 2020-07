Bielsa sigue cosechando éxitos con Leeds: gana premio en Inglaterra

Marcelo Bielsa sigue acaparando elogios en Inglaterra y ha sido elegido como el mejor entrenador de la Football League Championship tras llevar a Leeds al título y a la primera división, la prestigiosa Premier League.

El entrenador argentino, toda una celebridad por estos días en la ciudad y en el fútbol británico, hizo un discurso mesurado, que empezó con una disculpa por no hablar inglés.



"Quiero disculparme por no transmitir este mensaje e inglés y hacerlo en mi idioma. Segundo, quier agradecer el premio que me otorgan, tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos del torneo que ganó Leeds, el hecho de que sean colegas quienes premien mi participación es muy valioso para mí. Los premios normalmente son un reconocimiento al éxito de un equipo, por mi intermedio se reconoce el título de Leeds. Sé toda la ayuda que he recibido para llevar adelante esta tarea, tengo deseos de transmitir todo mi agradecimiento a la institución, a quienes me contrataron y me permitieron trabajar en el fútbol inglés, a los aficionados por el apoyo y afecto que recibimos de ellos, a todos los integrantes del grupo, futbolistas y todo el personal en este año de trabajo, hay muchos anónimos que participan decisivamente en el trabajo diario. Finalmente el reconocimiento más importante es a los futbolistas, los que asumen lo más difícil del fútbol que es competir y triunfar en este caso. Los entrenadores somos producto de los jugadores que nos toca dirigir, en este caso quiero acentuar mi reconocomiento hacia ellos. Gracias a todos, es un gusto contactarme con ustedes".



Leeds United boss Marcelo Bielsa has been crowned Sky Bet Championship Manager of the Year at the LMA Awards pic.twitter.com/SGevKepRZ7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 27, 2020

El argentino ya trabaja en la confección de su próxima plantes para regresar a la Premier, lo que no es sorpresa dada su obsesión por el detalle y la anticipación.



Justamente, en dueño del club.



"Bielsa es un hombre particular, con reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él. A veces he tenido que pelear porque para mí el club es lo primero, pero es un entrenador extraordinario", aseguró Andrea Radrizzani en el Corriere Della Sera de Italia.



La renovación del DT que ha causado el delirio de los hinchas no se ha concretado, pero el dirigente no tiene dudas de que pronto se hará.