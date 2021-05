¡Con hinchas en las gradas! United no pasó del empate contra Fulham

El regreso de los aficionados fue lo más destacado en el juego entre Manchester United y Fulham, que no pasaron del empate a un tanto. En total, ingresaron 10 mil hinchas del Manchester United a Old Trafford.



Manchester United con la búsqueda del triunfo, salió a someter al Fulham, que ya descendido, jugaba por cumplir calendario. Imponiendo condiciones desde el vamos y rápidamente encontraría las llaves que le darían la ventaja. En una salida desde el fondo, que Bruno Fernandes aprovecha para habilitar a Cavani, que remató desde casi 40 metros para sorprender a Areola, poniendo el primero en Old Trafford y la alegría de los aficionados que volvieron a la cancha.



Para la segunda parte, los de Solskjaer entraron con la intención de liquidar el juego, sin embargo, en el último cuarto de cancha no hubo efectividad para concretar las opciones generadas. El juego entró en el lapso donde no había dinámica de parte y parte. Fulham había intentado en varias ocasiones, sin mayor intervención o peligro.



Sin embargo, al minuto 77, Joe Bryan sorprendería a los 10 mil aficionados en Old Trafford, en un mal movimiento de toda la zona defensiva de los locales, que se replegaron sobre el costado izquierdo, dejando que el lateral entrara solo y rematara de cabeza.



Con la igualdad, los de Solskjaer aseguraron, por posición en Premier, su cupo a la siguiente edición de la Champions League, teniendo en cuenta que de ganar la Europa League, podrían liberar ese cupo. 71 unidades y cerrarán su participación en Inglaterra, por esta temporada, visitando al Wolverhampton.



Al finalizar el encuentro, el entrenador Solskjaer habló con toda la hinchada, agradeciendo su llegada al escenario y ratificando que todo está puesto para la final de la Europa League.