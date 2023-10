Luis Díaz habló por primera vez del gol que le anularon en Premier

Luis Díaz habló por primera vez del polémico gol que le anularon en el partido Tottenham Hotspur vs. Liverpool, que desató un escándalo en la Premier League el pasado 30 de septiembre.



El atacante colombiano rompió el silencio, aprovechando que hay una pausa en la Liga de Inglaterra, y desde Barranquilla, en donde está concentrado con la Selección Colombia para disputar las Eliminatorias Sudamericanas, reaccionó al discutido tanto que el VAR no vio en el crucial partido de la jornada 7 de la Premier.



‘Lucho’ confesó que “el tema del gol fue un poco complicado. En el momento me dio muy duro, pero no solo a mí, sino a todos los compañeros. En medio del partido hablamos mucho de eso, era un resultado positivo que nos iba a ayudar”, pues significaba el 0-1 para los ‘reds’, pero el gol no subió al marcador y los ‘spurs’ ganaron 2-1.

“Lo del gol anulado en el momento nos dio muy duro a todos. Los árbitros son humanos, pueden pasar estas cosas”, aseguró Luis Díaz sobre el gol que le anularon de mala manera en el partido entre Liverpool y Tottenham. pic.twitter.com/PkUpveMeIF — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 9, 2023

Los grandes señalados en ese partido fueron los jueces: Simon Hooper, el árbitro central; así como los jueces de VAR, Darren England y Dan Cook, fueron criticados y hasta estuvieron bajo sospecha por no validar el gol de Luis Díaz, que estaba en clara posición legal.



El colombiano habló de los árbitros: “Son cosas que suceden, son humanos los árbitros. Hay que tomarlo tranquilo y ya para el próximo será”, dijo Luis Díaz, evitando la polémica.